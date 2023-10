CISTERNA DI LATINA – Il Cisterna Volley si prepara all’inizio della Superlega con l’appuntamento di Gubbio, l’ultimo test amichevole prima del debutto stagionale in casa del 22 ottobre quando al palazzetto dello sport di viale delle Province arriverà l’Itas Trentino. In città cresce l’attesa e in molti continuano ad acquistare i tagliandi e a sottoscrivere gli abbonamenti per l’intera stagione. «Durante questa preparazione sto vedendo molte cose interessanti e che mi piacciono ed è anche fisiologico che ci sono altre cose su cui dobbiamo continuare a lavorare, tante indicazioni e molti dati ci arrivano dalle amichevoli e dagli allenamenti congiunti – afferma coach Guillermo Falasca – Ci sono delle situazioni su cui dobbiamo continuare a crescere come ad esempio il lavoro sul cambio palla e questi miglioramenti potremo continuare ad averli solo recuperando giocatori: gli atleti delle Nazionali ora sono tutti con noi e questo sarà un altro momento di innalzamento della qualità dell’allenamento, prima era arrivato Efe Bayram mentre da questo momento in poi avremo a disposizione anche i due atleti serbi che hanno concluso la loro esperienza con qualificazione olimpica con la loro squadra nazionale».

A Cisterna di Latina è stato il giorno dell’arrivo dello schiacciatore Pavle Peric e del centrale Aleksandar Nedeljkovic (in foto), i due giocatori della nazionale serba che hanno partecipato prima al Campionato Europeo poi, in Giappone, al torneo di qualificazione olimpica: saranno subito a disposizione di coach per l’ultima uscita precampionato in programma a Gubbio che sarà l’ultimo test amichevole prima dell’inizio della stagione di Superlega in programma la domenica successiva. La partenza per l’Umbria è in programma per domani mattina (sabato) e nella Palestra Polivalente di Gubbio, il Cisterna Volley dovrà vedersela con Padova, Panathinaikos e Taranto: le partite si giocheranno questo fine settimana con il primo match in programma (sabato) tra Cisterna Volley e Pallavolo Padova mentre la sfida precedente sarà tra Panathinaikos e Taranto. La domenica sarà dedicata alle finali ma, a prescindere dal risultato, in Umbria il tecnico spagnolo del Cisterna Volley potrà continuare nel suo lavoro sulla squadra, potrà continuare a raccogliere dati e informazioni e potrà anche vedere per la prima volta in palestra anche gli ultimi due atleti appena arrivati.

La partita del 22 ottobre, in casa, con i campioni d’Italia del Trento si avvicina sempre di più e cresce l’attesa in città: in questi giorni è iniziata la vendita dei biglietti per Cisterna – Trento sulla piattaforma online Vivaticket e nei punti vendita autorizzati Vivaticket sul territorio.

