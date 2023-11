Memoria tra carte e immagini, il Centro Donna Lilith apre le porte del suo archivio alla città

LATINA – Atti giudiziari, locandine, fotografie, giornali d’epoca, documenti che raccontano la lunga storia delle donne a Latina a partire dal 1976 e fino al 2016. Materiale che è stato catalogato e organizzato in archivio dal Centro Donna Lilith nella sua sede di via Farini e che da oggi viene aperto alla consultazione. L’appuntamento inaugurale e per lunedì 20 novembre, a partire dalle 16,30, nella settimana che culminerà (sabato 25) con la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.

“Grazie a un finanziamento della Regione Lazio abbiamo potuto riordinare il nostro archivio che parte dalle testimonianze del movimento femminista nei presìdi fuori dal Tribunale di Latina mentre si svolgeva il processo per il massacro del Circeo e racconta la storia delle donne a partire dai dieci anni precedenti la nascita della nostra associazione – spiega la presidente del Centro Donna Lilith Francesca Innocenti – E’ un patrimonio inestimabile aperto alla consultazione di tutti, ma in particolare rivolto a studentesse e studenti, alle studiose e agli studiosi, alle insegnanti e agli insegnanti, proprio perché da questo momento in poi si può consultare e quindi utilizzare nella didattica, ma anche nelle ricerche documentali e storiche”.

Nell’archivio anche una copia della sentenza per il massacro del Circeo per riflettere sui passi fatti.