Al Liceo scientifico Grassi di Latina la robotica ha cuore: i ragazzi programmano una app per sordi che funziona con occhiali smart

LATINA – Al Liceo Scientifico Grassi la robotica ha un cuore grande e menti brillanti. I quattordici ragazzi, studentesse e studenti, che hanno frequentato il laboratorio ingegneristico dedicato alla disciplina, hanno infatti deciso di progettare la app per sordi, LISten to me, destinata a migliorare la fruizione della cultura e dell’arte (in musei, cinema, teatri e in occasione di eventi musicali) a chi è privo della funzione uditiva.

L’idea, nata da una serie di brain storming, è stata poi progettata dopo una serie di interviste mirate ai potenziali fruitori della app, quindi programmata (a blocchi), adattando a questo nuovo scopo un paio di occhiali smart già presenti sul mercato: chi li indossa, grazie alla nuova applicazione, può vedere in una finestra laterale un traduttore Lis ( lingua dei segni) che rende fruibili anche ai sordi, i contenuti proposti ai visitatori/spettatori normodotati. I sottotitoli infatti, per chi è sordo dalla nascita non sono sufficienti, perché sono un’altra lingua, e la visita fatta a parte, è comunque una forma di esclusione.

Così hanno sintetizzato il lavoro del gruppo, gli studenti Carlotta Bucciero e Luca Lozito

L’invenzione prodotta dal gruppo di lavoro è stata presentata nell’aula magna del Liceo Grassi alla presenza del dirigente scolastico Vincenzo Lifranchi, alla vigilia della partecipazione alla finale nazionale di First Lego League, avendo il team Sbullonati superato le finali regionali. Gli studenti della scuola di Latina porteranno a Salerno (la città dove si svolge la gara) anche un robottino realizzato (ovviamente) con mattoncini lego per l’altra prova prevista: compiere una serie di missioni che la commissione assegnerà ai gruppi di lavoro provenienti da tutta Italia, guidandolo a distanza e cercando di accumulare il maggior numero di punti.

“Siamo entusiasti del risultato senz’altro, ma soprattutto del coraggio e della passione che i ragazzi hanno messo in campo. L’idea innovativa dei ragazzi offre una prospettiva di futuro alla scuola e alla società. Da loro parte l’idea che quello che conoscono di discipline Stem lo adattano alla vita reale per dare un’opportunità in più a chi da questa vita reale può essere escluso poteva. E’ commovente”, racconta il professor Gianmarco Proietti che ha coordinato il laboratorio di robotica con la collega Francesca Cirilli. Un laboratorio che si è basato sull’errore come sistema di miglioramento (e non come difetto da sanzionare con la penna rossa): “Errare in italiano significa camminare e quindi sbagliando possiamo migliorare. Nel laboratorio i ragazzi ci hanno insegnato che si va per tentativi. Un’esperienza che ci dovrebbe aiutare a cambiare l’approccio anche con le altre discipline”.

E allora in bocca al lupo, ragazzi, anche se per noi avete già vinto così.