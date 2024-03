Daspo per cinque tifosi del Latina Calcio: gettarono fumogeni accessi verso la tribuna del Pescara

LATINA – Arriva il Daspo per cinque tifosi del Latina per quanto accaduto in occasione della partita Pescara-Latina di Coppa Italia Lega Pro che si è tenuta il 28 novembre scorso allo stadio Adriatico. Secondo quanto riferisce la questura di Pescara che ha svolto le indagini, “dal settore ospiti, si registrava un fitto lancio di fumogeni, accesi e scagliati in direzione dell’adiacente tribuna “Adriatica” occupata dai supporter locali”. Un fatto al quale reagirono pesantemente le tifoserie della squadra abruzzese con la conseguenza che si creò “una situazione di pericolo per i presenti e degli steward in servizio nella vicina Tribuna Adriatica”.

Le immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza, hanno quindi permesso di identificare i cinque supporter nerazzurri come i responsabili del lancio dei fumogeni e già dalla prossima partita del Latina non potranno entrare allo stadio. I Daspo hanno durata di due anni per due supporter e di un anno per altri tre, a partire dal 19 marzo 2024. Tutti dovranno anche rispondere di fronte all’autorità giudiziaria per il reato di lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive.