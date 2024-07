Horizon Technology Group S.p.A. acquisisce Signorotto Fire Service

TERRACINA – Horizon Technology Group S.p.A., azienda leader nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture tecnologiche, ha acquisito la storica Signorotto Fire Service. L’ufficialità è stata data nel corso dell’evento “Verso un futuro ecosostenibile”, tenutosi il 12 luglio al Nautiland Marina Resort di Porto Badino a Terracina dai dirigenti del gruppo Massimiliano Ceresani, Executive Chairman, Antonio Incalza, CEO, Carmelo Battaglia, General Manager, e Massimo Meinardi, CEO di Signorotto Fire Service, azienda con una solida reputazione nel campo della sicurezza antincendio. All’evento erano presenti Corrado Cicerone, Generale dell’Aeronautica militare, e Pierpaolo Pontecorvo, Presidente di Unindustria Latina e la Consigliera del Comune di Latina, Simona Mulè.

“La nostra visione aziendale punta alla concretezza dei risultati. Il Gruppo opera da molti anni nel settore dell’ingegneria integrata, offrendo soluzioni innovative e prestando particolare attenzione alla sostenibilità”, ha affermato Carmelo Battaglia, General Manager di HTG. “Realizziamo soluzioni architettoniche, edili e impiantistiche customizzate cercando di promuovere un percorso di ripristino della natura al fine di offrire anche importanti benefici sociali. Stiamo investendo in tal senso e, in particolare, nell’immediato abbiamo progettato e realizzato una tecnologia per il recupero delle acque impure. Oserei affermare che abbiamo una vision del ‘vivere in armonia con la natura’”.

La missione di Horizon Technology Group è sempre stata quella di mettere i clienti al centro, garantendo elevati standard qualitativi. In tal senso, aver accolto Signorotto Fire Service in famiglia permette loro di offrire soluzioni ancora più complete e innovative nel campo della sicurezza e delle infrastrutture tecnologiche. Con oltre 60 anni di esperienza nel settore della sicurezza antincendio, infatti, l’azienda ha consolidato la propria reputazione grazie alla rapidità, alla fiducia e all’impegno nella formazione e nella diffusione della cultura della sicurezza.

“La Signorotto ha acquisito credibilità sul territorio pontino e contribuito alla sua crescita grazie ad anni di esperienza e di investimenti nella formazione del personale. Una crescita che si è realizzata assieme e grazie ai nostri clienti”, ha spiegato Massimo Meinardi, CEO di Signorotto Fire Service. “La nostra filosofia si riflette nell’accompagnare i clienti nel complesso mondo dell’antincendio, offrendo loro sistemi customizzati e all’avanguardia, grazie anche all’utilizzo dell’AI, per le manutenzioni predittive. Non vogliamo essere fornitori, ma partner strategici per una crescita comune”. HTG è da lungo tempo impegnato nella fornitura di soluzioni all’avanguardia nel campo dell’ingegneria integrata, dalla progettazione all’installazione di impianti civili e industriali, con un focus sull’efficienza energetica e sul rispetto dei criteri ESG (Environmental, Social, Governance). Rivolge la propria attenzione nell’ambito del settore civile e della difesa, per cui identifica e realizza soluzioni architettoniche, edili e impiantistiche customizzate.

“Il gruppo Horizon ha ottenuto un punteggio di eco-sostenibilità superiore a 74/100 da parte di EcoVadis, motivo per cui ci è stata attribuita una Medaglia EcoVadis d’oro, di cui andiamo molto fieri”, ha dichiarato Antonio Incalza, CEO del Gruppo. “Nella costruzione dei nostri cantieri rispettiamo gli standard LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), elaborati dall’US Green Building Council (GBC) per costruire e ristrutturare edifici e interi agglomerati urbanistici in modo che possano funzionare in maniera sostenibile ed efficiente a livello energetico”.

Il lavoro di HTG mira a essere una vera e propria forza rigeneratrice per la società e per il pianeta. Testimonianza di questo impegno è la BlueShield Technology, una tecnologia che attraverso l’utilizzo di un materiale idrofobo assorbente rimuove idrocarburi e oli dalle acque. Ciò consente non solo il riutilizzo dell’acqua depurata, ma anche degli oli e degli idrocarburi come combustibili per motori marini. La stessa tecnologia può essere adattata, altresì, per l’estrazione di oli essenziali aprendo nuove opportunità nel settore della cosmetica e farmaceutica.

“BlueShield non è solo un brand, ma una visione, un movimento, una promessa di un futuro sostenibile. La nostra tecnologia riguarda un metodo e un’apparecchiatura per trattare acque inquinate da idrocarburi e oli minerali, con un’applicazione specifica nel trattamento delle acque di sentina in ambito nautico”, ha spiegato Massimiliano Ceresani, Executive Chairman del Gruppo. “Immaginate un futuro in cui la tecnologia di BlueShield possa essere installata su ogni imbarcazione, portando a una drastica riduzione dell’inquinamento marino. Pensate a come questa innovazione possa trasformare il settore nautico, rendendolo un pilastro della sostenibilità ambientale”.