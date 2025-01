Congressi FdI: Eletti i coordinatori di Campodimele, Sperlonga, Maenza, Cori e Bassiano

LATINA – E’ entrata nel vivo la stagione dei congressi comunali di Fratelli d’Italia in provincia di Latina con diversi comuni che hanno già riunito gli iscritti per eleggere la propria classe dirigente. L’ultimo congresso in ordine di tempo è stato quello di Bassiano, tenutosi domenica 12 gennaio. I tesserati del partito hanno scelto di eleggere nel ruolo di coordinatore Massimo Avvisati, che già negli scorsi anni ha retto il partito in qualità di commissario. Accanto a lui, nel coordinamento comunale, siederanno Jerry Cantali (presidente del Consiglio del Comune di Bassiano) il quale ricoprirà il ruolo di vice coordinatore, Fabrizio Ercole, Fabio Fiorentini e Luigi Lepre.

A Cori ricoprirà il ruolo di coordinatore Evaristo Silvi, mentre a Maenza i tesserati hanno scelto quale loro rappresentante Federico Ranellucci. A guidare il partito a Sperlonga sarà Gerardo La Rocca mentre Amelia Di Fonzo è la nuova coordinatrice del circolo comunale di FdI a Campodimele.

La stagione dei congressi Comunali continuerà il 17 gennaio, alle ore 17.00 presso la Sala Cerimonie del Comune si riuniranno i tesserati di Priverno; a Rocca Massima l’appuntamento è invece il 19 gennaio alle ore 16; sempre il 19 Gennaio, a partire dalle ore 09.00 presso la Sala della Biblioteca Comunale in Largo San Pasquale, è invece previsto il congresso Comunale di Cisterna, dove sarà possibile votare fino alle ore 18.00

“Come in tutta Italia – il commento del presidente della Federazione provinciale di FdI Latina, Senatore Nicola Calandrini – anche nel nostro territorio gli iscritti sono chiamati a eleggere la propria classe dirigente. Si tratta di un momento di confronto cruciale, che riunisce le nostre fantastiche comunità che, con il loro impulso, garantiscono la vera linfa vitale al nostro partito. Un augurio di buon lavoro ai nuovi coordinatori eletti. Il loro compito è certamente gravoso e delicato ma sanno di poter contare su militanti e su una classe dirigente costantemente al loro fianco”.