All’Hotel Europa il congresso comunale di Fratelli d’Italia

LATINA – Si aprirà alle 10 all’Hotel Europa di Latina il congresso comunale di Fratelli d’Italia. Ieri in una nota è stato il coordinatore provinciale Nicola Calandrini ha chiarire che il consigliere comunale Dino Iavarone è l’unico candidato al ruolo di coordinatore comunale, mentre Simone Di Liginio sarà vice.

“La presentazione della candidatura da parte di Simone Di Liginio – ha spiegato Calandrini – ha contribuito ad avviare un’ulteriore fase di confronto costruttivo all’interno del nostro partito, volto alla crescita e allo sviluppo dello stesso. Un confronto leale e migliorativo in un cui un ruolo di impulso propositivo è stato svolto anche dal consigliere regionale Enrico Tiero che ringrazio. Un ampio lavoro di sintesi che ha portato a optare per la candidatura unitaria di Dino Iavarone e vedrà Simone Di Liginio vice coordinatore”.

“Quello di oggi non sarà solo un appuntamento di partito, che prelude alle votazioni per il rinnovo di coordinatore e del coordinamento comunale che si svolgeranno domenica a partire dalle ore 10.00 sempre all’hotel Europa. Sarà un’occasione per discutere delle sfide amministrative e politiche del territorio, con il contributo di rappresentanti dei sindacati, delle forze politiche della coalizione di centrodestra e delle associazioni di categoria”, sottolinea Calandrini”.

All’evento che si chiuderà domenica interverranno, tra gli altri, il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno Emanuele Prisco, l’Europarlamentare e co presidente di Ecr On. Nicola Procaccini, l’Assessore regionale Elena Palazzo, i Consiglieri regionali Enrico Tiero e Vittorio Sambucci, oltre al Commissario uscente Michele Nasso.