Coltellate ai pub, Noi Moderati: “Ora profonda riflessione sulle cause del disagio giovanile”

LATINA – Dopo l’identificazione e l’arresto dei tre ragazzi, indagati per tentato omicidio in concorso, per l’accoltellamento di tre adolescenti nella zona dei pub, il Commissario Comunale di Noi Moderati Latina Angelo Conti torna sul grave episodio e in una nota esorta a focalizzare l’attenzione sulle cause del disagio giovanile.

“Apprezziamo e ringraziamo la Magistratura e le Forze dell’Ordine per essere intervenuti tempestivamente sul caso dell’accoltellamento in zona pub che si pone come l’apice di un tema più ampio, ovvero la sicurezza dei ragazzi e delle famiglie. Senza entrare nel merito della vicenda giudiziaria, argomento che non ci spetta in alcun modo, ci sembra giusto valorizzare il messaggio che la Autorità Giudiziaria ha contributo a veicolare: su questi fatti tolleranza zero anche dall’opinione pubblica perché la sicurezza dei nostri giovani è un valore fondamentale sul quale non può mediarsi o mostrarsi incerti. Detto questo – aggiunge l’esponente politico – riteniamo altrettanto fondamentale che la opportuna risposta repressiva debba camminare parallelamente ad una profonda riflessione sulle cause di questi fenomeni. Le Istituzioni, pensiamo alle amministrazioni ma anche agli enti formativi, devono accompagnare famiglie e genitori in un processo di analisi e metabolizzazione delle ragioni alla base di un disagio giovanile che non può essere negato né minimizzato. Noi Moderati su questo continuerà a fare la propria parte, come già sta avvenendo attraverso l’impegno nel lavoro della Commissione Affari Sociali presieduta dal Consigliere Nicola Catani”.