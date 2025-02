Fondazione per il Centenario, Celentano incontra le forze politiche e consegna le bozze di Atto costitutivo e Statuto

LATINA – Primi passi verso l’approvazione dell’Atto costitutivo e dello Statuto della Fondazione per il Centenario di Latina. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, ieri sera, la sindaca Matilde Celentano in una riunione preliminare ha incontrato le forze politiche consegnando le due bozze ricevute dal Ministero della Cultura, bozze che circolavano già da alcuni giorni tra i consiglieri provinciali.

“E’ questo l’avvio di un percorso che vedrà protagonisti l’Amministrazione comunale e le forze politiche tutte”, assicura in una nota la prima cittadina.

A margine dell’incontro Celentano ha evidenziato alcuni aspetti contenuti nello Statuto, come ad esempio la presenza nella Fondazione di un Comitato scientifico e di un Comitato dei saggi, composto dagli ex Sindaci di Latina e da membri individuati tra i cittadini e le personalità maggiormente rappresentative del territorio dell’Agro Pontino. “Il Comitato dei saggi – ha evidenziato la prima cittadina – svolgerà la funzione di raccordo tra la comunità di Latina e la Fondazione con il compito di supportare le attività degli organi della Fondazione”.

Celentano ha poi espresso l’auspicio che “il ritrovato e rinnovato spirito di condivisione e inclusione permanga nelle fasi successive, superando qualsiasi polemica”.