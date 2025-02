Latina Scalo, residenti segnalano vibrazioni anonime presso via della Stazione

I residenti di Latina Scalo tornano a segnalare vibrazioni anonime in un tratto di via della Stazione. Il punto esatto è stato individuato tra il civico 54 e il 56. Il passaggio dei pullman in prossimità di un lieve dosso, assicurano cittadini e operatori commerciali del posto, provoca preoccupanti vibrazioni che si propagano verso i marciapiedi e le abitazioni. All’interno di queste ultime, inoltre, si sono create delle crepe nelle pareti interne che non fanno dormire sonni tranquilli agli inquilini. Dopo ripetuti solleciti e segnalazioni al Comune, il problema è ora nuovamente segnalato da un comitato spontaneo di residenti, decisi a rivolgersi ai media locali.

Dalla nota si legge: “Tutto è iniziato quando Acqualatina effettuò dei lavori in zona per un allaccio della conduttura idrica ad una nuova linea, con conseguente taglio dell’asfalto lungo l’attuale dosso visibile sulla via. Da quel momento iniziammo ad avvertire nelle nostre case e nelle nostre attività delle vibrazioni, crescenti con il passare del tempo. Lo scorso 28 ottobre, inoltre, fu riscontrata una vistosa perdita idrica nel fossato prospiciente la strada. Non abbiamo alcun elemento per dimostrare che l’inconveniente possa essere collegato a tali interventi, ma il dato di fatto è che almeno quattro palazzi con diversi appartamenti e svariate famiglie risentono di questa situazione a dir poco anomala. Nelle nostre case, risalenti agli anni ’60 e mai interessate da inconvenienti simili in passato, i tremori sono all’ordine del giorno e si avvertono soprattutto nelle ore serali, quando in assenza di traffico i mezzi del trasporto pubblico locale aumentano l’andatura appesantendo l’impatto sul dosso in questione. Abbiamo segnalato tutto questo ai vigili urbani e successivamente al Comune: ci risulta che siano stati effettuati dei sopralluoghi ma non abbiamo notizia di ulteriori approfondimenti e valutazioni. In tutta sincerità viviamo con il timore che un’eventuale dispersione idrica possa aver provocato un vuoto al di sotto del tratto di strada e non osiamo immaginare cosa potrebbe accadere con un improvviso cedimento. Non vogliamo creare allarmismi insomma, ma chiediamo un’attenta analisi della situazione. Chiunque può raggiungerci sul posto e constatare quanto da anni stiamo denunciando!”