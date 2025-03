Incidente mortale nella notte sulla Litoranea, la vittima è un giovane di Latina. Guidava una Mini Cooper

LATINA – Un giovane di Latina è morto nella notte in un tragico incidente stradale sulla Litoranea. Alla guida di una Mini Cooper bianca, l’automobilista viaggiava in direzione di Borgo Sabotino quando per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri ha sbandato, finendo contro il tronco di uno dei grandi pini che costeggiano la carreggiata e la vettura ha preso fuoco. Immediato l’intervento sul posto dei vigili del fuoco, dei militari dell’Arma e del 118, ma non c’era più nulla da fare.

La strada è stata chiusa al traffico per permettere l’intervento dei soccorritori e svolgere i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’incidente.