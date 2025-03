Alto Impatto arriva a Itri: servizio di controllo interforze

ITRI – Alto impatto arriva anche a Itri. I servizi straordinari di controllo per il contrasto alla criminalità diffusa e per la prevenzione e repressione dei reati predatori sono stati estesi alla città aurunca così come disposto dal Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, con la programmazione di servizi straordinari interforze, coordinati dalla Questura di Latina, in sinergia con l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale.

In particolare nella scorsa settimana e nella giornata di ieri, le pattuglie della Polizia di Stato, del Commissariato di P.S. di Fondi e del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale hanno effettuato specifiche attività di controllo del territorio sia nelle zone centrali che nelle strade di accesso al Comune, predisponendo le pattuglie anche nelle zone più isolate della città per la prevenzione dei reati predatori. Particolare attenzione è stata poi dedicata all’area della Stazione ferroviaria dove sono stati attenzionati i treni in transito e i passeggeri della tratta Roma – Napoli.

Complessivamente, le attività delle pattuglie impiegate nei servizi ad Alto Impatto hanno consentito di identificare oltre 372 persone, delle quali 53 pregiudizi di polizia e controllare oltre 288 veicoli.

Sono stati effettuati inoltre controlli a persone ristrette agli arresti domiciliari o sottoposti a misure alternative alla detenzione e controlli ai cittadini stranieri per verificare la presenza di eventuali cittadini irregolari sul territorio.