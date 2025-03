La Mezza Maratona di Latina è Plastic Free

LATINA – Un’azione di Plastic Free ha accompagnato la Mezza Maratona di Latina. L’associazione ambientalista era partner ufficiale dell’evento sportivo con lo scopo di ridurre l’impatto ambientale della manifestazione e di sensibilizzare sportivi e cittadini presenti o partecipanti alla corsa podistica .

“Sabato 29 – racconta Adriano Salvatori referente provinciale di Plastic Free – abbiamo organizzato una passeggiata ecologica con un clean up presso il parco San Marco. Insieme a noi l’associazione Patto per il parco San Marco e il gruppo ANDOS di Latina. L’evento, partito dall’area Expo della mazza Maratona presso il Coni, ha visto la partecipazione di 20 volontari e la pulizia del parco San Marco con la rimozione di circa 150kg di rifiuti, per lo più bustine di snack e merendine e bottiglie di birra oltre alle immancabili cicche di sigarette”.

Domenica 30 invece i volontari Plasticfree hanno dato supporto e assistenza in prossimità dei quattro punti ristoro dislocati lungo il percorso della 21 chilometri mentre al Campo Coni i volontari hanno fatto sensibilizzazione divulgando informazioni sul pericolo della plastica usa e getta e promuovendo buone pratiche da adottare per ridurne il consumo. Presente anche un’area disegno per i bimbi dove poter esprimere con colori e matite come vorrebbero che fosse un mondo libero dai rifiuti plastici.

“Possiamo affermare – conclude Salvatori – che è stato un gran successo che ci aiuterà a rendere questo tipo di manifestazioni sempre più plastic free. Ringrazio i volontari, i referenti e l’organizzazione della mezza maratona per l’impegno, la dedizione e la passione dimostra in questi giorni di festa della podistica pontina”.