Sermoneta, pulizia ambientale con Plastic Free in via Romana Vecchia: rimossi 620 kg di rifiuti

SERMONETA – Prosegue la collaborazione tra l’associazione Plastic Free Onlus e il Comune di Sermoneta per le attività di sensibilizzazione e contrasto all’inquinamento ambientale. Sabato mattina si è svolta la pulizia ambientale lungo via Romana Vecchia, organizzata da Plastic Free insieme al Comune, con il consigliere delegato all’ambiente Vittorio Pacini.

I volontari, tra cui la consigliera Stefania Iacovacci, hanno rimosso 620 kg di plastica e rifiuti vari. Fondamentale la collaborazione della Polizia locale e dell’Associazione nazionale carabinieri di Sermoneta per la gestione della viabilità e la ditta Del Prete per la rimozione dei rifiuti.

«Vogliamo continuare a rendere queste iniziative con Plastic Free appuntamenti fissi, non solo per la pulizia del territorio, ma anche per accrescere il senso civico – spiega il consigliere comunale delegato all’ambiente Vittorio Pacini, presente alla giornata ecologica insieme ad altri amministratori comunali – perché il territorio appartiene all’intera comunità chiamata a difenderlo, conservarlo e tramandarlo alle future generazioni».

Tra l’associazione e l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppina Giovannoli è stato sottoscritto un protocollo d’intesa nel 2021 che ha consentito alla città di Sermoneta di fare numerose iniziative di rimozione di rifiuti abbandonati. L’8 marzo il Comune di Sermoneta è stato uno dei 122 Comuni italiani a vincere il Premio Nazionale Plastic Free, per le politiche di attenzione all’ambiente e al corretto smaltimento dei rifiuti.