Formia, l’Associazione Arte & Mestieri partecipa alla V edizione della Paper Week

Nell’ambito della V edizione della Paper Week, la campagna dedicata all’informazione e alla formazione su raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone, l’associazione Arte & Mestieri – Amici del Golfo di Formia parteciperà con l’evento dal titolo “Pagine d’Infinito” in programma dal 10 al 13 aprile presso la Torre di Mola. L’allestimento della mostra nel sito della Torre sarà realizzato interamente con carta e cartone di recupero. In quei giorni le mattinate saranno dedicate agli alunni della Scuola Primaria dell’I. C. “Pollione” di Formia, per una visita guidata della mostra e per un laboratorio sulla book/sculpture che permetterà ad ogni allievo di realizzare una scultura di carta sotto la guida dell’artista Anna Maria Musico, ambasciatrice della carta su Formia, nominata da Comieco Italia.