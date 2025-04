Idrocefalo Normoteso patologia curabile: congresso scientifico al Goretti

LATINA – Una mostra d’arte contemporanea aprirà mercoledì 2 aprile nella Sala Conferenze della Direzione Sanitaria dell’ospedale Santa Maria Goretti, il congresso medico dal titolo “Parkinson, Alzheimer o.. Idrocefalo Normoteso? Una patologia curabile” promosso da Neuro Vita con la direzione scientifica del professor Angelo Pompucci e del dottor Gianpaolo Petrella, in collaborazione con la Asl di Latina e Mad Museo di Arte Diffusa.

L’appuntamento, che sarà aperto dai saluti istituzionali della direttrice generale della Asl di Latina Sabrina Cenciarelli, ha l’obiettivo di aumentare la conoscenza sulla patologia dell’Idrocefalo Normoteso che viene molto spesso confusa per demenza, ma a differenza di questa, se riconosciuta, può essere trattata e il paziente guarire. Il congresso prevede la partecipazione dei diversi specialisti che entrano in contatto con pazienti affetti da questa patologia per poter approfondire i diversi aspetti che caratterizzano la malattia e creare una rete tra le varie figure professionali coinvolte, fondamentale per poter sviluppare e approfondire i diversi campi di ricerca su questa patologia.

In occasione del congresso scientifico è stato lanciato un contest artistico con 76 artisti da tutta Europa che hanno deciso di aderire donando le loro opere a Neuro Vita per raccogliere fondi e continuare la ricerca e la diffusione delle informazioni sull’Idrocefalo Normoteso.

Dal 2 aprile al 24 maggio le opere saranno esposte in una mostra curata da Fabio D’Achille e Cristina Bertolissio, ad ingresso libero, grazie alla collaborazione con la ASL di Latina nel progetto Arte In Ospedale, che utilizza gli spazi del CUP e dei Poliambulatori.

La giuria del premio vede Fabio D’Achille e Gianpaolo Petrella come presidenti e tra i giurati Antonia Lo Rillo, direttrice del Museo Cambellotti, la storica dell’arte Francesca Piovan, Ivana Kostadinova direttrice della Little Zograff Foundation di Sofia, Massimo Porcelli dell’Associazione Marinai d’Italia, Sergio Parrocchia della Asl di Latina e lo scrittore Emilio Andreoli.