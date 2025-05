Latina, in arrivo i bandi per i Contratti di Quartiere II

Saranno pubblicati a settembre i bandi di gara per tre importanti interventi urbanistici nell’ambito dei Contratti di Quartiere II “Nicolosi–Villaggio Trieste”, progetti rimodulati e sbloccati dall’attuale amministrazione comunale dopo anni di stallo. A darne notizia la Commissione urbanistica, presieduta da Roberto Belvisi, insieme all’assessore all’Urbanistica Annalisa Muzio, che hanno espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto. «È la risposta concreta a chi ha criticato per anni senza visione», ha commentato l’assessore.

“Abbiamo recuperato lo spirito e il contenuto del progetto noto come Contratti di Quartiere II ‘Nicolosi-Villaggio Trieste’. E recuperato è il termine più appropriato, considerato che i fondi si erano smarriti per negligenza e lassismo delle precedenti amministrazioni, così questa amministrazione non solo è stata capace di recuperare i fondi ma anche di rimodulare i progetti e acquisire tutti i pareri necessari ottenendoli dal Ministero delle infrastrutture e dalla Regione Lazio: una chiara risposta con l’operare rispetto a chi critica senza avere memoria e soprattutto visione di una città che era in depressione” dice l’assessore Annalisa Muzio.

Il programma cui si fa riferimento è quello costituito da un insieme sistematico di opere pubbliche finalizzate alla riqualificazione del territorio urbano nel quartiere Nicolosi, nell’ambito del relativo Piano di Recupero, nel quartiere Villaggio Trieste e in quello denominato Pantanaccio. “Si tratta di tre interventi urbanistici che cambieranno il volto a quei quartieri – interviene Roberto Belvisi -, si tratta di tre progetti che vagavano per i corridoi e nelle stanze del Comune dal 2005, ripresi, lasciati, accantonati, bistrattati da ogni amministrazione che si è succeduta, finché eccoli qua pronti per essere realizzati”.

Ma quali sono i tre interventi cui fa cenno il presidente della Commissione urbanistica? Presto detto: la realizzazione del Centro amministrativo e socio-culturale con parco circostante in Via Ezio e la riqualificazione parco esistente in Via Virgilio; la realizzazione di una struttura sportiva polivalente in località Pantanaccio; la realizzazione di un edificio residenziale per studenti universitari all’interno dell’area dell’Università. Andando più nello specifico nell’area del Villaggio Trieste va sottolineata l’importanza del recupero di un edificio in disuso e dismesso, in cui verrà realizzato un Teatro di 200 posti, e un centro di servizi amministrativi, con tanto di spazio riservato ad attività culturali e ricreative, con sala registrazione e regia, bookshop annesso e sala espositiva, più il recupero dei giardini di via Virgilio. L’importo 3 milioni e 278mila euro per 18 mesi di lavoro. E veniamo al palazzetto dello sport di Pantanaccio: si tratta di un complesso da 700 posti, che ha un costo di 2 milioni e 601mila euro, realizzabile in 18 mesi, atto a ospitare campi per le attività di volley e basket. L’altro intervento è destinato alla realizzazione di un edificio per ospitare studenti fuori sede nel cuore della città universitaria di Latina, con annessi giardini e spazi alberati: il tempo previsto della sua esecuzione è di 15 mesi per un costo complessivo di 1 milione e 432mila euro.

“Siamo particolarmente soddisfatti come rappresentanti di questa amministrazione per l’iter di questi progetti, grazie a un grande lavoro di squadra tra politica e uffici del Comune –hanno aggiunto l’assessore Muzio e il presidente Belvisi-. Siamo soddisfatti perché continuiamo a disegnare e realizzare la città del domani. Siamo abituati a rispondere alle polemiche con il lavoro”.