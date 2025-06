Ad Aprilia in manette un 54enne per violenza, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale

APRILIA Arrestato ad Aprilia un uomo di 54 anni del posto, per violenza, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale. I Carabinieri, si sono recati presso l’abitazione di un uomo di 25 anni sottoposto alla detenzione domiciliare per un normale controllo, trovando in casa il 54enne che subito ha iniziato a minacciare i militari. Durante l’identificazione e il controllo in banca dati, i Carabinieri verificavano che l’uomo era stato colpito da una nota di rintraccio. Portato in caserma l’uomo ha continuato a minacciare e ad aggredire verbalmente i Carabinieri, per poi essere tratto in arresto. I Carabinieri inoltre, hanno avanzato richiesta di aggravamento della misura cautelare nei confronti del 25enne.