Cane bassotto smarrito in piazza Celli a Latina: si cerca il proprietario

LATINA – Un cane bassotto di piccola taglia, con il mantello nero, è stato trovato questa mattina intorno alle 11 in Piazza Celli, nel parcheggio che si trova davanti agli ambulatori della Asl di Latina. Il signor Simone che lo ha raccolto e lo ha attualmente in custodia, ha verificato con un veterinario che l’animale non ha microchip, cosa che rende più difficile rintracciare il proprietario, ecco la necessità di un appello lanciato sui social e ora anche in radi. Il bassotto quando è stato trovato aveva un collare senza guinzaglio.

Se qualcuno conosce un cane corrispondente a questa descrizione può inviarci un messaggio a Radio Immagine o scrivere qui, nei commenti, per essere messo in contatto con Simone.

(LA FOTO E’ D’ARCHIVIO E RITRAE UN ESEMPLARE SIMILE A QUELLO TROVATO)