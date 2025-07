Contrasto alla criminalità organizzata, incontro pubblico a Formia con Walter Verini e Gianpiero Cioffredi

FORMIA – La Federazione provinciale del Partito Democratico di Latina promuove un incontro pubblico dedicato al tema della legalità e del contrasto alla criminalità organizzata. L’appuntamento è per lunedì 7 luglio alle ore 19.00, presso la sala Falcone e Borsellino in piazza Santa Teresa a Formia.

All’incontro interverranno il senatore Walter Verini, capogruppo del Partito Democratico in Commissione Parlamentare Antimafia, e Gianpiero Cioffredi, presidente regionale di Libera Lazio. Accanto a loro, il segretario provinciale del PD Omar Sarubbo, il presidente dell’Assemblea provinciale PD di Latina Matteo Marcaccio, i consiglieri comunali di Formia Alessandro Carta e Luca Magliozzi – quest’ultimo anche capogruppo PD in Consiglio provinciale – e Graziella Di Mambro, responsabile Legalità dell’associazione Articolo 21.

«La provincia di Latina è purtroppo un terreno fertile per la criminalità organizzata» dichiarano congiuntamente Sarubbo e Marcaccio. «Le relazioni della DIA lo confermano da tempo: qui operano camorra, ’ndrangheta e clan locali, con interessi nel narcotraffico, nell’usura, nell’edilizia e nella logistica agroalimentare. La situazione è allarmante».

«Il caso del Comune di Aprilia, sciolto per mafia nel 2025 dopo l’operazione Assedio, è emblematico: l’infiltrazione mafiosa non si limita all’economia, ma mina le istituzioni democratiche e la gestione degli enti locali. Nel Sud Pontino e nel capoluogo la presenza dei clan è ben documentata da operazioni come Alba Pontina, Game Over, Reset e Anni 2000, che hanno svelato legami profondi tra criminalità, interessi economici e fragilità istituzionali».

«Le mafie – aggiungono i due esponenti dem – non sono solo un problema giudiziario: rappresentano un freno strutturale alla crescita economica, al lavoro regolare, alla libertà d’impresa e alla qualità dei servizi. Distorcono il mercato, soffocano le imprese oneste, inquinano la pubblica amministrazione. Senza legalità non ci può essere sviluppo, non ci può essere futuro».

Il presidente dell’Assemblea Provinciale Marcaccio ha inviato di recente una lettera alla presidente della Commissione parlamentare Antimafia, on. Chiara Colosimo, per sollevare con forza la questione pontina. Un’iniziativa che ha avuto eco anche in Parlamento, con l’intervento del senatore Verini durante il dibattito in aula.

«Come Federazione provinciale vogliamo continuare a mettere la legalità al centro dell’impegno politico» concludono Sarubbo e Marcaccio. «Questo appuntamento si inserisce anche nel percorso

di ascolto e confronto che stiamo costruendo in vista del prossimo congresso provinciale».