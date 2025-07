Dimensionamento scolastico, 328 iscritti in meno a Latina ma niente nuovi tagli nel 2026/2027

L’assessore alla Pubblica Istruzione Francesca Tesone è intervenuta questa mattina in Commissione Pubblica Istruzione, presieduta dal consigliere Mauro Anzalone, per fare il punto sul dimensionamento scolastico alla luce dei dati più recenti.

“Ci troviamo di fronte a un calo demografico che registra 328 iscritti in meno rispetto allo scorso anno scolastico, tra infanzia e scuole secondarie di primo grado – ha spiegato Tesone –. Una riduzione che ha già comportato un primo dimensionamento, operativo a partire da settembre 2025”.

L’assessore ha però rassicurato la commissione in merito al prossimo anno scolastico: “Le nuove linee guida della Regione Lazio non prevedono ulteriori accorpamenti per il 2026/2027. Le dirigenze scolastiche sono state già ridotte a livello regionale, trovando un equilibrio con le attuali 679 autonomie”.

Tesone ha sottolineato l’importanza di sfruttare il tempo a disposizione per agire in modo strategico: “Abbiamo un anno per investire dove serve, costruendo una rete scolastica che sappia affrontare il calo demografico e non subirlo”.

A margine della riunione, l’assessore ha rivolto un ringraziamento ai dirigenti scolastici per il dialogo costruttivo avviato, finalizzato a trovare soluzioni condivise per il futuro delle scuole del territorio.