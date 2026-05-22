Fugge all’alt della polizia locale a Cisterna: non aveva patente né revisione auto

Guidava senza avere mai conseguito la patente e a bordo di un’auto priva di revisione. Protagonista un giovanissimo che mentre percorreva la via Provinciale è incappato in un posto di blocco della Polizia Locale di Cisterna. Il conducente, all’alt intimato dagli agenti, anziché arrestare la marcia, ha accelerato bruscamente nel tentativo di sottrarsi ai controlli. Ha quindi proseguito la sua corsa con una condotta di guida pericolosa mettendo a repentaglio sia la propria che l’altrui incolumità. Solo grazie all’ausilio di una seconda pattuglia il conducente è stato finalmente fermato. Si tratta di un 19enne residente a Cisterna risultato sprovvisto di regolare patente di guida, in quanto mai conseguita, e da un controllo immediato alla banca dati, il veicolo è risultato inoltre privo di revisione periodica. Per il ragazzo sono scattata denuncia e multa