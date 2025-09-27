A Piana delle Orme la XXVII edizione de “La Radio, Il Suono” 















LATINA – Si sono aperte questa mattina le porte del Museo Piana delle Orme ai visitatori della XXVII edizione de “La Radio, Il Suono”, evento unico dedicato agli appassionati di radio, elettronica e storia. Oggi e domani, 27 e 28 settembre, lo spazio accoglierà radio d’epoca e le più recenti innovazioni tecnologiche con una new entry: i grammofoni.

“Numerosi espositori, provenienti da tutta Italia, hanno portato qui autentici tesori – spiega il presidente di Quelli della Radio Aps, Franco Nervegna: radio vintage, apparecchiature radioamatoriali, vinili, componentistica elettronica, le ultime novità nel campo dell’elettronica, apparecchiature radio e strumentazioni militari d’epoca, testimonianze di un passato bellico.

E ancora libri e riviste specializzate”. Grande l’affluenza che si sta registrando.

“La Radio, Il Suono” non è solo una mostra, ma un’occasione per riscoprire la storia della comunicazione, per celebrare l’ingegno umano e per trasmettere la passione per la radio e l’elettronica alle nuove generazioni”, spiega Nervegna che ha parlato dell’edizione 2025 a Gr Latina.