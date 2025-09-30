Borgo Faiti in festa: la storica sagra tra fede, musica e divertimento

Borgo Faiti celebra l’89ª Festa Patronale in onore della Vergine del Santissimo Rosario. Dal 29 settembre al 7 ottobre il borgo sarà animato da un ricco programma di appuntamenti che unisce momenti religiosi, gastronomia, musica e divertimento, con il coinvolgimento dell’intera comunità.

Il calendario liturgico prevede ogni giorno messe, catechesi e momenti di preghiera, che culmineranno domenica 5 ottobre con la processione del quadro della Beata Vergine del Rosario per le vie del borgo, accompagnata dalla banda musicale “Città di Latina”.

Non mancheranno però le iniziative dedicate al tempo libero. Venerdì 3 ottobre, dopo la Santa Messa e l’apertura degli stand gastronomici, spazio alla musica con Claudio ed Elisa e alla gara amatoriale di briscola “II Memorial Giorgio Fiocco”. Sabato 4 toccherà invece al gruppo “La Banda del Cuore” animare la serata, sempre con cucina tipica e piatti della tradizione.

Domenica 5 sarà la giornata più ricca: dalle 15 l’oratorio parrocchiale ospiterà animazione gratuita per bambini, con gonfiabili, giochi e spettacoli. In serata, oltre all’apertura degli stand, spazio alla musica live con Tre Stelle per una Notte e, a chiudere, lo spettacolo pirotecnico previsto per le 23.

La festa continuerà fino a martedì 7 ottobre, confermandosi come uno degli appuntamenti più sentiti del territorio, capace di unire spiritualità e momenti di condivisione per tutte le età.