3-4 ottobre

Sabaudia, un convegno su Pasolini in occasione del cinquantenario della morte

Sguardi, parole, visioni

pasolini

In occasione del cinquantenario della morte di Pier Paolo Pasolini, la città di Sabaudia ospita il convegno di studi “Pier Paolo Pasolini. Sguardi, parole, visioni a Sabaudia nei cinquant’anni dalla morte”, una riflessione critica e artistica sull’eredità di uno dei più importanti poeti, intellettuali e polemisti della cultura italiana del Novecento.

L’iniziativa si articola in due giornate: il 3 ottobre al Centro di Documentazione Angiolo Mazzoni e il 4 ottobre nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale di Sabaudia, con la partecipazione di studiosi, artisti e poeti provenienti da tutta Italia. Tra gli interventi, presentazioni di documentari, dialoghi sul rapporto tra Pasolini e Moravia, proiezioni cinematografiche, tavole rotonde e sessioni dedicate a poesia, cinema e teatro.

Il convegno è promosso dal Comune di Sabaudia – Assessorato alla Cultura, dal Presidente del Consiglio Comunale, e ideato e curato da Angelo Favaro (Comitato Nazionale Pasolini 100), con la consulenza scientifica di Daniela Carfagna. Tra i patrocini, Ministero della Cultura, Cineteca di Bologna, Centro Studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa della Delizia e varie associazioni culturali locali.

Sabaudia, con la sua architettura razionalista e il legame con la geografia pasoliniana, diventa così luogo simbolico per riflettere sull’attualità e sull’influenza dell’opera di Pasolini, provando a immaginare quale eredità lascerà ai prossimi cinquant’anni.

