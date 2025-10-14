La Croce Rossa riporta a Latina la maratona di rianimazione cardiopolmonare

LATINA – Dopo il grande successo della prima edizione, torna a Latina la maratona di rianimazione cardiopolmonare (RCP) promossa dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Latina, in occasione della Giornata Mondiale della Rianimazione (World Restart a Heart Day), in programma il prossimo 16 ottobre 2025, dalle ore 00:00 alle ore 23:59, in Piazza del Popolo.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con la Prefettura di Latina e con il patrocinio del Comune di Latina, della Provincia e della ASL di Latina, aderisce alla campagna internazionale di sensibilizzazione promossa dall’ILCOR (International Liaison Committee on Resuscitation), con l’obiettivo di diffondere la cultura del primo soccorso e l’importanza delle manovre salvavita.

La maratona prevede 24 ore ininterrotte di massaggio cardiaco su manichino, eseguito da cittadini, volontari, studenti, forze dell’ordine e militari, con il supporto costante degli operatori CRI. L’intero evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma YouTube, sul canale ufficiale @crocerossalatina, e diffuso anche attraverso i canali digitali del Comitato per coinvolgere il più ampio pubblico possibile.

Alle ore 11:00 è previsto un momento istituzionale, con la partecipazione delle Autorità civili e militari del territorio.

«Il messaggio che vogliamo trasmettere è semplice ma fondamentale: chiunque può salvare una vita – afferma il Presidente della Croce Rossa di Latina, Lorenzo Munari –. Bastano pochi gesti, eseguiti nel momento giusto. Per questo lavoriamo ogni giorno per rendere la cultura del primo soccorso accessibile a tutti. Non è un mero atto “sanitario” ma un impegno sociale che rappresenta una responsabilità civica diffusa e consapevole. Invito tutte le cittadine ed i cittadini ad esserci ed alimentare l’onda solidale della nostra comunità».

Per maggiori informazioni sull’iniziativa e su come partecipare: https://latina.cri.it/wrah2025/