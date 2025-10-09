Michela Ponzani a Latina per presentare “Donne che resistono”

La storica Michela Ponzani arriva a Latina per presentare e parlare di “Donne che resistono”, libro pubblicato per Einaudi nello scorso aprile. Infatti, in occasione degli 80 anni dalla liberazione dell’Italia dal nazifascismo, Ponzani ha scelto di ricordare le storie e le memorie dei fatti inerenti al sanguinoso eccidio delle Fosse Ardeatine, avvenuto a Roma il 24 marzo 1944. Al centro della pubblicazione, la richiesta da parte dei parenti delle vittime di riuscire a ottenere per quest’ultime un luogo che possa essere considerato sia una degna sepoltura, sia un simbolo della memoria collettiva.

“Donne che resistono” verrà presentato a Latina sabato 11 ottobre, alle ore 17.30, in via Cattaneo 5. A moderare l’incontro ci sarà la giornalista e scrittrice Licia Pastore. Introdurrà poi l’evento Maria Concetta Checcini, presidente ANPI Latina della sezione Severino Spaccatrosi. Infine, porteranno i loro saluti Teresa Pampena, presidente dell’ANPI provinciale di Latina, e Damiano Coletta, consigliere e presidente di Latina Bene Comune, presso la cui sede si svolgerà l’incontro.