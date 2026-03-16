Sator, successo per l’etichetta collettiva comunale di Sermoneta alla fiera “Olio Capitale” di Trieste

Il Comune di Sermoneta è stato protagonista questo fine settimana a Trieste a “Olio Capitale”, la più importante fiera nazionale dedicata agli oli extravergine di oliva di qualità, per promuovere il proprio territorio e una delle sue eccellenze più rappresentative. L’amministrazione comunale, rappresentata dall’assessore all’agricoltura Melissa Girardi, ha presentato il progetto dell’etichetta comunale collettiva SATOR, un’iniziativa che nasce con l’obiettivo di valorizzare e tutelare l’olio extravergine prodotto nel nostro territorio, rafforzando l’identità agricola locale e il lavoro dei nostri produttori.

“Il progetto SATOR rappresenta un passo importante verso una filiera sempre più riconoscibile, trasparente e legata alla qualità, capace di raccontare la storia, la tradizione e il paesaggio di Sermoneta”, ha spiegato l’assessore Girardi. Un progetto che ha riscosso ampi consensi e che è stato presentato anche nell’ambito del convegno “Comunicare la cultura dell’olio” condotto dalla giornalista enogastronomica Adele Di Benedetto.

“La partecipazione a Olio Capitale è stata un’opportunità preziosa per far conoscere una delle eccellenze di Sermoneta in un contesto nazionale e internazionale, e si inserisce nel percorso avviato dall’amministrazione per valorizzare questa importante risorsa del territorio e che ci porterà anche all’organizzazione di un Festival dedicato al SATOR grazie al contributo che abbiamo ottenuto da Arsial – conclude l’assessore – un ringraziamento speciale va ai produttori locali, protagonisti di questo percorso, all’Associazione Nazionale Città dell’Olio e a Capol – Centro Assaggiatori Produzioni Olivicole Latina: un lavoro di squadra che, siamo certi, darà ottimi risultati”.