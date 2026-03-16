Plastic Free, premiati Latina, San Felice Circeo, Sermoneta e Sperlonga. La ricerca dello scienziato Ennio Tasciotti

LATINA – Sono 8 i Comuni del Lazio premiati a Roma con il riconoscimento “Comune Plastic Free”, il premio promosso da Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrasto all’inquinamento da plastica. Tra questi, ce ne sono 4 pontini: Latina, San Felice Circeo, Sermoneta e Sperlonga.

“Dopo un anno di grande impegno dei referenti sul territorio, al fianco delle amministrazioni locali, siamo orgogliosi degli otto riconoscimenti ottenuti dai Comuni del Lazio – dichiara Lorenzo Paris, referente regionale Plastic Free – Ci impegneremo sicuramente per aumentare il coinvolgimento sul territorio, a beneficio delle nostre comunità.”

A livello nazionale sono 141 i Comuni italiani premiati durante la cerimonia della quinta edizione del riconoscimento, che si è svolta al Teatro Olimpico di Roma. Le amministrazioni sono state selezionate per l’impegno nella lotta contro l’abbandono dei rifiuti, nella promozione di comportamenti sostenibili e in una gestione virtuosa del territorio.

Alla cerimonia ha partecipato anche il Presidente del Consiglio Regionale del Lazio Antonello Aurigemma, che ha ribadito come “la sostenibilità è una sfida che si vince sui territori”, sottolineando la vicinanza del Consiglio regionale ai sindaci e agli amministratori che hanno scelto di mettere la tutela ambientale al centro delle proprie politiche.

Lo scienziato di Latina Ennio Tasciotti, professore ordinario e direttore dello Human Longevity Program dell’IRCCS San Raffaele di Roma, tra i massimi esperti di nanotecnologie applicate alla salute umana, è intervenuto anche nella sua veste di direttore scientifico di Plastic Free Onlus, e ha illustrato i primi risultati della ricerca sostenuta dall’associazione sulla presenza di micro e nanoplastiche nell’organismo umano.

L’obiettivo dell’ambizioso progetto sostenuto da Plastic Free e presentato a ottobre scorso, è quello di capire in che modo le nanoplastiche riescano a superare la barriera ematoencefalica, analizzare gli effetti che queste particelle hanno sul funzionamento dei neuroni, indagare la relazione tra la loro presenza nel cervello e lo sviluppo di processi infiammatori alla base di patologie neurodegenerative.

“Il nostro obiettivo è triplice – ha spiegato Tasciotti –. Vogliamo capire come le nanoplastiche entrano nel cervello, in che modo alterano la capacità dei neuroni di trasmettere segnali e, infine, se e come attivano fenomeni di neuroinfiammazione, considerati tra i principali fattori scatenanti di malattie come Alzheimer e Parkinson. Si tratta di domande cruciali che oggi non hanno ancora risposte chiare e che, grazie a questa ricerca, potremo finalmente affrontare con metodo scientifico”. Una ricerca che ha bisogno di finanziamenti.