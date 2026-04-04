CRONACA
Aprilia, trovato con droga e 10mila euro in contanti: spacciatore arrestato dai Carabinieri
Aprilia, arrestato dai Carabinieri un uomo di 30 anni con oltre un chilogrammo di cocaina tra auto e abitazione. L’operazione è stata condotta dai militari della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale nel corso di un controllo alla circolazione stradale. L’uomo, cittadino albanese residente in città, è stato fermato mentre era alla guida di un’auto intestata a una società. Durante le verifiche, l’atteggiamento agitato ha spinto i Carabinieri ad approfondire i controlli con una perquisizione personale e veicolare, che ha portato al rinvenimento di circa 23 grammi di cocaina suddivisa in 34 dosi e 70 euro in contanti. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di scoprire un quantitativo ben più consistente: oltre un chilogrammo e 400 grammi di cocaina, in parte confezionata in involucri termosaldati, oltre a una modica quantità di hashish, più di 10mila euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio, materiale per il confezionamento e cinque bilancini di precisione. Tutto il materiale è stato sequestrato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria per le analisi di laboratorio. L’uomo è stato arrestato in flagranza con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
CRONACA
Sabaudia, taglio illegale di vegetazione all’interno del Parco Nazionale del Circeo
I Carabinieri del Nucleo Parco di Sabaudia, al termine di accertamenti avviati dopo un controllo sul taglio di piante, hanno scoperto un intervento non autorizzato in un’area sottoposta a tutela ambientale. Nel mirino una porzione di bosco misto, caratterizzata da macchia mediterranea e specie quercine ad alto fusto, completamente disboscata. L’area interessata, estesa per circa mille metri quadrati, ricade in una Zona a Protezione Speciale della Rete Natura 2000 ed è soggetta a vincoli paesaggistici e ambientali che consentono interventi solo previa autorizzazione. Titoli che, secondo quanto accertato, non erano presenti. Per questo motivo sono stati deferiti all’autorità giudiziaria i proprietari del terreno e il direttore dei lavori. Nel dettaglio, il taglio ha comportato l’abbattimento di quattro lecci di grandi dimensioni e di 17 corbezzoli, oltre alla completa rimozione del sottobosco, compromettendo un’area di elevato valore naturalistico.
CRONACA
Latina, furto in auto: incastrato dalle immagini di una dash cam
I Carabinieri della Stazione di Latina, al termine di un’attività investigativa, hanno deferito in stato di libertà un cittadino algerino, residente in città ma di fatto senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine. Le indagini sono partite dalla denuncia di un 24enne, vittima di un furto sulla propria auto. Gli accertamenti, avviati immediatamente dai militari, hanno permesso in breve tempo di risalire al presunto autore anche grazie alle immagini registrate da una dash cam installata su un veicolo parcheggiato nelle vicinanze e al riconoscimento da parte della vittima. Secondo quanto ricostruito, nella serata del 28 marzo, in via Ezio, l’uomo avrebbe danneggiato il deflettore posteriore dell’auto per poi asportare una tessera sanitaria e un mazzo di chiavi. Rintracciato poco dopo nella stessa zona, è stato sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di tre coltelli, oggetti in oro e arnesi da scasso. Il materiale è stato sequestrato. L’uomo dovrà rispondere, a vario titolo, di furto aggravato, porto di oggetti atti ad offendere, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e ricettazione.
CRONACA
Minacce e aggressioni alla convivente anche davanti a minori: arrestato un 48enne di Latina
LATINA – Aggressioni e violenze anche in presenza di minori, e richieste estorsive di danaro, hanno fatto scattare il codice rosso a protezione di una donna di Latina. La Polizia ha dato esecuzione nelle scorse ore a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un 48enne del capoluogo indagato per maltrattamenti in famiglia aggravati.
Il provvedimento arriva all’esito delle indagini condotte dagli agenti della Squadra Mobile dopo la denuncia presentata dalla donna. Gli accertamenti svolti dagli investigatori hanno portato alla luce “un quadro di reiterate condotte vessatorie e violente poste in essere dall’indagato nei confronti della convivente, caratterizzate da aggressioni fisiche, minacce, insulti e richieste di denaro, tali da determinare nella vittima uno stato di costante paura e soggezione”.
L’Autorità Giudiziaria, valutata la gravità dei fatti, la reiterazione delle condotte e il concreto pericolo di ulteriori comportamenti violenti, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’applicazione della misura cautelare più afflittiva. L’uomo, rintracciato dagli operatori della Polizia di Stato, è stato quindi tratto in arresto e condotto presso la casa circondariale di Latina competente, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
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