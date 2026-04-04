Sabaudia, taglio illegale di vegetazione all’interno del Parco Nazionale del Circeo

Aprilia, arrestato dai Carabinieri un uomo di 30 anni con oltre un chilogrammo di cocaina tra auto e abitazione. L’operazione è stata condotta dai militari della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale nel corso di un controllo alla circolazione stradale. L’uomo, cittadino albanese residente in città, è stato fermato mentre era alla guida di un’auto intestata a una società. Durante le verifiche, l’atteggiamento agitato ha spinto i Carabinieri ad approfondire i controlli con una perquisizione personale e veicolare, che ha portato al rinvenimento di circa 23 grammi di cocaina suddivisa in 34 dosi e 70 euro in contanti. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di scoprire un quantitativo ben più consistente: oltre un chilogrammo e 400 grammi di cocaina, in parte confezionata in involucri termosaldati, oltre a una modica quantità di hashish, più di 10mila euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio, materiale per il confezionamento e cinque bilancini di precisione. Tutto il materiale è stato sequestrato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria per le analisi di laboratorio. L’uomo è stato arrestato in flagranza con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.