APPUNTAMENTI
Giornata del Mare, la Guardia Costiera di Gaeta apre al pubblico la nave Dattilo
GAETA – In occasione della Giornata Nazionale del Mare che ricorre l’11 aprile, la Capitaneria di Porto di Gaeta ha organizzato un’iniziativa aperta alla cittadinanza che ha come obiettivo la promozione della cultura del mare, della sicurezza della navigazione e del rispetto dell’ambiente marino.
Per tre giorni a partire da oggi (da mercoledì 8 a venerdì 10 aprile), sarà ormeggiata nel porto di Gaeta la Nave Dattilo della Guardia Costiera, una moderna unità navale impegnata quotidianamente nelle attività di ricerca e soccorso, tutela dell’ambiente marino e controllo della sicurezza in mare.
Per l’occasione, la nave sarà aperta alle visite del pubblico la mattina dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e il pomeriggio: dalle ore 15:00 alle ore 18:00.
APPUNTAMENTI
Mario Calabresi all’Iis Gobetti di Fondi per i 25 anni di “Invito alla Lettura. Incontro con l’autore”
FONDI – L’IIS Gobetti de Libero ospita Mario Calabresi. L’Istituto celebra così il 25° anniversario del progetto «Invito alla lettura. Incontro con l’autore». Il prossimo 15 aprile, il giornalista, scrittore, fondatore di Chora Media e già direttore di Repubblica e de La Stampa, presenterà Alzarsi all’alba (Mondadori, 2025), un’opera che nasce da una domanda semplice e urgente: in un’epoca dominata dalla cultura del tutto-e-subito, cosa rimane del valore della fatica? Il libro raccoglie le voci, tratte da storie vere, di chi ogni giorno si alza presto, lavora in silenzio e tiene in piedi il mondo senza clamore. Calabresi li chiama con affetto «la pattuglia dell’alba».
L’incontro del 15 aprile si inserisce in una storia lunga venticinque anni. “Invito alla lettura. Incontro con l’autore” – spiega in una nota la scuola – nasce da un’intuizione semplice e potente: che i libri non si amano per obbligo, ma per contagio, e che il contagio più efficace è l’incontro diretto con chi “quei libri li ha scritti”. Sono arrivati così a Fondi, Edoardo Albinati, premio Strega 2016; Francesco Piccolo, tra i più raffinati scrittori della sua generazione; Niccolò Ammaniti, autore di culto per giovani lettori; Valentina D’Urbano, scrittrice capace di parlare alle nuove generazioni; Eraldo Affinati, che fa della scuola e dell’educazione il cuore della sua narrativa; Massimo Carlotto, maestro del noir italiano. Con Gianrico Carofiglio e Giancarlo De Cataldo la letteratura ha dialogato con la magistratura. Dal mondo del giornalismo, della televisione e della divulgazione: Alberto Angela, Franco Di Mare, Michele Cocuzza e Leonardo Cecchi. Tra le presenze più originali e trasversali, Pif, Folco Terzani, testimone di una letteratura del viaggio e dell’interiorità; Marco D’Amore, attore e regista che ha parlato di cinema, narrazione e responsabilità artistica; ed Enrico Galiano, professore e scrittore capace di emozionare un’intera generazione di lettori giovani.
Originato da un’idea delle prof.sse Maria Pica e Patrizia Lombardi, sostenuta dai dirigenti scolastici succeduti nel tempo, è stato portato avanti in questa edizione speciale dai docenti Sabina Sepe e Alessio Pescosolido, con il costante supporto di Enza Campino, stimata e nota libraia.
Il 15 aprile sarà dunque un compleanno speciale: venticinque anni di storie condivise tra autori e studenti, e ancora la voglia — intatta — di aprire un libro, incontrare chi l’ha scritto, e scoprire che leggere è, prima di tutto, un atto di fiducia nel futuro. “Come l’alba”, appunto.
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Latina (e la politica) protagoniste della mostra di Gianni Caputo “Questa non è una matita”
LATINA – Questa non è una matita, è la mostra antologica di Gianni Caputo, in arte Giacap, che sarà ospitata da Oliocentrica, l’enoteca-oleoteca di viale Cesare Augusto, 40 a Latina a partire dal 12 aprile. La città, i politici che ne sono stati, o ne sono, protagonisti, il potere nelle sue diverse sfaccettature, vengono filtrati dall’occhio del disegnatore e vignettista di Latina. Due i periodi a cui si riferiscono le trenta opere scelte: il primo è quello legato alla stretta attualità dalla fine del 2024 a oggi. Il secondo ripropone i lavori prodotti dall’esordio, targato 1997, e fino all’evento pandemico del 2020.
“La matita di Gianni Caputo è una lente, prima ancora che uno strumento: un modo di guardare la realtà e restituirla in forma essenziale, immediata, riconoscibile. È memoria, è racconto, è un attraversamento quotidiano della politica locale che non si limita a registrarla, ma la interpreta, la sintetizza, la trasforma”, racconta nella sua prefazione al catalogo Marianna Vicinanza.
“Titolo e locandina – spiega Giacap – riprendono Ceci n’est pas une pipe, un famoso dipinto di René Magritte realizzato nel 1929 per affermare il discutibile rapporto tra realtà, rappresentazione e linguaggio”. L’allestimento, curato da Fabio D’Achille per Mad – Museo d’Arte Diffusa – “vuole fornire all’osservatore una panoramica dell’evoluzione (o involuzione) che la gestione della cosa pubblica ha avuto (o subìto) negli anni”.
L’inaugurazione è in programma per domenica 12 aprile alle 18, alla presenza dell’autore, poi la mostra resterà visitabile fino al 31 maggio 2026 dal mercoledì al sabato dalle 17:30 alle 21:30. Info al 339.69.85.432. Il ricavato andrà in beneficenza.
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Il Dio dell’Amore, proiezione al Corso con il regista Francesco Lagi e l’attore Francesco Colella
LATINA – Il Dio dell’Amore arriva a Latina con Ovidio in persona, l’attore Francesco Colella (in foto) protagonista del film di Francesco Lagi. Entrambi saranno al Cinema Corso di Latina, martedì 7 aprile alle 21, per dialogare con il pubblico in sala. L’appuntamento, curato da Renato Chiocca, è con uno dei film più in vista del momento (al cinema dal 26 marzo) interpretato da Anna Bellato, Enrico Borello, Benedetta Cimatti, Chiara Ferrara, Corrado Fortuna, Vinicio Marchioni, Isabella Ragonese, Vanessa Scalera e Colella, appunto.
Una commedia sull’amore contemporaneo che racconta una umanità impelagata nel caos dei sentimenti. I personaggi sono tutti collegati da relazioni amorose e il loro destino è in mano al Dio dell’Amore, a volte benevolo e mite e a volte invece agguerrito e battagliero. A condurci in questo viaggio è il poeta Ovidio, eterno cantore dell’amore che, al di là di ogni sentimentalismo e di ogni morale, arriva nel presente per raccontare questa storia.
Una produzione Cattleya, parte di ITV Studios, BartlebyFilm e Vision Distribution in collaborazione con Sky e il Ministero della Cultura Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, opera realizzata e distribuita con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’ audiovisivo.
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