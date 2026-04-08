Latina, riapre il Caffè Poeta: inaugurazione il 9 aprile in Piazza del Popolo

LATINA – Riapre a Latina il Caffè Poeta, al civico 12 di piazza del Popolo, storico punto di riferimento del centro cittadino, oggi Bistrot letterario. L’appuntamento domani, giovedì 9 aprile alle 19, dopo la completa ristrutturazione da parte della società che si è aggiudicata il bando comunale per la gestione, la Green Model, con un progetto che unisce – spiegano – “identità, cultura e sostenibilità” con l’obiettivo di “diventare un luogo aperto alla città, dedicato all’incontro, al confronto e alla condivisione di idee, con eventi pensati per coinvolgere pubblici diversi”.

“Grande attenzione è stata riservata alla sostenibilità ambientale: il locale – spiegano da Green Model – è stato completamente ristrutturato utilizzando materiali a basso impatto ambientale, mentre la gestione quotidiana sarà orientata alla riduzione degli sprechi e a un’attenta gestione dei rifiuti. Anche la proposta gastronomica segue questa direzione: il menù sarà caratterizzato dall’utilizzo di materie prime locali, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze del territorio e ridurre l’impatto legato ai trasporti. Il Caffè Poeta si trasforma inoltre in bistrot, con una cucina attiva durante tutto l’arco della giornata e per tutta la settimana”.

“Il progetto di ristrutturazione è stato curato dagli architetti Fabio Gnessi e Umberto De Zardo, che hanno reinterpretato – aggiungono dalla società – gli spazi restituendo al locale elementi identitari legati alla città di Latina, in un dialogo tra memoria e contemporaneità. La ricerca formale si sviluppa attraverso una rilettura del linguaggio razionalista che caratterizza la città di Latina, reinterpretato mediante un equilibrio tra rigore geometrico e leggerezza compositiva. Allo stesso tempo, elementi fluidi e dettagli curvilinei introducono una dimensione più morbida e dinamica. Questo dialogo si riflette anche nella scelta dei materiali: accanto a quelli tipici della città di fondazione, come il travertino utilizzato nelle boiserie e negli elementi architettonici, si affiancano superfici tecniche e minimali, generando un contrasto calibrato tra tradizione e contemporaneità”.

La nuova immagine e l’intero progetto di comunicazione sono stati sviluppati invece da Factory M.

All’inaugurazione è previsto anche l’intervento della sindaca di Latina, Matilde Celentano.