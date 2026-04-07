OGGI IN PRIMA PAGINA
Ubriaco, si spoglia in spiaggia a Terracina, scattano denuncia e fogli di via per un 43enne di Sperlonga
Ubriaco, si spoglia, scoprendo le parti intime rivolgendosi ad alcune donne di passaggio: per un 43enne di Sperlonga è scattata la denuncia per atti osceni in luogo pubblico e ubriachezza molesta. E’ accaduto nel fine settimana a Terracina in spiaggia in prossimità di via Flacca e sono stati i passanti a darne segnalazione. Giunti sul posto, i Carabinieri hanno accertato, anche grazie a un filmato realizzato da alcuni presenti. Nei suoi confronti è stata anche avanzata la proposta per l’emissione del foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel Comune di Terracina.
APPUNTAMENTI
Pippo Franco al Teatro Fellini di Pontinia chiude la stagione Sabato 11 aprile
Ultimo appuntamento in cartellone al Teatro Fellini di Pontinia: Sabato 11 aprile alle ore 21 arriva Pippo Franco, uno dei volti più amati della televisione e del teatro italiano. Pippo Franco porterà il suo spettacolo “Il Grande Viaggio. Il suono e la parola”, un racconto teatrale intenso e personale che ripercorre il suo lungo cammino artistico e umano. Lo spettacolo si sviluppa come una narrazione che unisce comicità, memoria e riflessione. Attraverso parole, suggestioni e ricordi, Pippo Franco accompagna il pubblico in un itinerario che attraversa arte, simboli e visioni, trasformando la scena in uno spazio di incontro tra esperienza personale e sguardo universale. Il racconto diventa così un invito a guardare oltre le apparenze, a interrogarsi sul tempo, sulla vita e sul significato più profondo dell’esperienza artistica, mantenendo sempre quella leggerezza e quell’ironia che hanno reso l’artista uno dei protagonisti più riconoscibili dello spettacolo italiano.
Dopo questo appuntamento conclusivo, il teatro propone anche una serata speciale fuori stagione. Domenica 26 aprile andrà infatti in scena “L’Addio”, una produzione del Teatro Fellini che vede protagonista la TF Academy, l’accademia di formazione artistica e compagnia stabile del teatro. “L’Addio” è una commedia brillante ambientata tra le mura di un monastero durante un insolito addio al nubilato. La situazione, già paradossale, si complica rapidamente tra colpi di scena, l’arrivo di un’ispezione del Vaticano e un affare milionario che rischia di mandare tutto all’aria, dando vita a una storia ironica e movimentata che gioca con equivoci e situazioni imprevedibili. In scena gli allievi e attori della TF Academy: Luana Anitori, Simona Cavaricci, Claudia Del Sorbo, Maria Rita D’Alessio, Michela Di Giorgio, Simona Franco, Loredana Furlanetto, Claudia Lucchin, Claudia Menegoni, Tiziana Magrin, Alessandra Stefanelli, Lina Savone, Maria Supino, Annalisa Trombetta e Shail Virdi. Testo e Regia di Pierluigi Polisena. Il botteghino del Teatro Fellini è aperto dal martedì al venerdì dalle ore 15 alle 19.
Per informazioni su abbonamenti e biglietti è possibile contattare il teatro ai numeri 0773.337014 o 351.3918165 oppure visitare il sito www.teatrofellini.it.
IN EVIDENZA
In arrivo la Pedagnalonga il 26 aprile: quest’anno anche la nuova gara breve di 13 km
E’ in programma il 26 aprile la Pedagnalonga, la storica manifestazione giunta alla 52esima edizione, che unisce, sport, tradizione e territorio. Accanto alla tradizionale passeggiata enogastronomica, sold-out ormai da tempo anche stavolta, l’edizione del 2026 propone due distanze pensate per coinvolgere un pubblico ampio di appassionati: la Pedagnalonga Half Marathon sulla distanza di 21 km e la nuova gara breve di 13 km. Il percorso, completamente pianeggiante e veloce, alterna tratti asfaltati ad alcuni tradizionali segmenti su sterrato, mantenendo intatto il legame con la storia della manifestazione e offrendo al tempo stesso condizioni ideali anche per chi cerca la prestazione. Le iscrizioni alle gare podistiche sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione, www.pedagnalonga.it, nella sezione dedicata alle iscrizioni. Le iscrizioni resteranno comunque aperte fino al 21 aprile.
CULTURA
Coppa d’Oro della Maga Circe: l’appuntamento con le auto storiche dal 24 al 26 Aprile
E’ in programma dal 24 al 26 aprile l’edizione 2026 della Coppa d’Oro della Maga Circe. La manifestazione, organizzata dal Clas, il Circolo Latina Automoto Storiche, presieduto da Enrico D’Antrassi, porterà sulle strade della provincia di Latina numerosi equipaggi su vetture sportive costruite entro il 1965, attraversando alcune delle località più rappresentative del territorio, tra Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina, Bassiano, Pontinia e Latina. L’itinerario è stato costruito anche per la scoperta del territorio: tra i passaggi più significativi dell’edizione 2026 ci sarà la visita alla Grotta Guattari, uno dei siti archeologici più importanti d’Europa per la presenza dell’uomo di Neanderthal. Il percorso toccherà poi le Fonti di Lucullo e il Monumento Naturale Campo Soriano, tra gli scenari naturalistici più iconici del territorio pontino. Il passaggio nell’entroterra porterà quindi gli equipaggi all’Abbazia di Valvisciolo, complesso cistercense tra i meglio conservati del Lazio, prima della visita al Museo di Piana delle Orme, punto di riferimento culturale per la storia del Novecento. Non mancheranno infine i passaggi nei luoghi simbolo della manifestazione: il centro storico razionalista di Sabaudia e il borgo medievale di San Felice Circeo, che nella giornata di domenica farà da cornice anche all’esposizione delle vetture.
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