APPUNTAMENTI
Tornano le Passeggiate Poetiche a Ponza: tre giorni tra natura, cultura e comunità
Dal 10 al 12 aprile 2026 torna a Ponza uno degli appuntamenti culturali più suggestivi del territorio: le Passeggiate Poetiche, giunte alla quarta edizione. L’iniziativa, promossa da APS Exotique con il patrocinio del Comune di Ponza, unisce escursioni, arti performative e incontri con la comunità locale in un’esperienza immersiva e autentica. Non semplici camminate, ma veri e propri percorsi narrativi: tra sentieri, vigneti e scorci sul mare, i partecipanti scopriranno l’isola attraverso racconti, tradizioni e incontri con chi la vive ogni giorno. Un format consolidato che dal 2010 valorizza il territorio del Circeo e oggi si inserisce nel più ampio progetto DMO Dai Monti Lepini al Mare, creando un ponte culturale tra entroterra e isole. Tra i momenti più attesi, lo spettacolo teatrale “Appunti per un’Epica Nostra” di Matutateatro, in programma sabato 11 aprile al Molo Musco: un racconto intenso tra memoria rurale, musica dal vivo e identità condivisa. Il programma prevede tre giorni di attività: dalla passeggiata a Punta Incenso tra orti e vigneti, al percorso panoramico verso Punta Fieno, fino all’escursione all’isola di Zannone, nel cuore del Parco Nazionale del Circeo. Un’esperienza che intreccia natura, storia e poesia, nel segno di un turismo lento e consapevole.
PROGRAMMA
Partenza da Formia ore 9 di venerdì 10/ritorno domenica 12 da Ponza ore 16
Venerdì 10 aprile 2026
-ore 12:00 | Passeggiata Poetica a Punta Incenso tra orti, vigneti e versi bagnati dal mare
(pranzo e cena bucolici negli orti ponzesi)
Un percorso entusiasmante negli orti di Ponza e tra la macchia mediterranea fino a raggiungere Punta Incenso, tra panorami di straordinaria intensità. Durante il cammino incontreremo agricoltori ponzesi che ci racconteranno le loro storie, tramandate di generazione in generazione tra vigneti e coltivazioni eroiche su colline a picco sul mare, custodi di un patrimonio enorme di valori e tradizioni da preservare. Arrivati a Punta Incenso, in un contesto bucolico e immaginifico, attenderemo l’ora del tramonto, osservato da un punto di vista privilegiato. A condurci lungo il percorso: la guida esperta Domenico Scotti.
Sabato 11 aprile 2026
-ore 10:00 | Passeggiata Poetica a Punta Fieno con lo spettacolo finale “Appunti su un’Epica Nostra” di Matutateatro con Titta Ceccano e Roberto Caetani
La Passeggiata Poetica di sabato sarà un lungo e stimolante cammino da Santa Maria a Punta Fieno, lungo un sentiero panoramico con una vista mozzafiato su Palmarola, attraverso una macchia mediterranea di colori e profumi intensi. Raggiungeremo i vigneti del Fieno coltivati con la cura e la passione di un tempo su terrazzamenti a picco sul mare, da cui si produce un ottimo Biancolella, il vitigno di origine ischitana trapiantato sull’isola secoli fa che nel tempo ha sviluppato una forte personalità tutta ponzese. A guidarci, e a raccontarci le storie arroccate su questo versante del Monte, la nostra instancabile guida Domenico Scotti, pioniere del turismo ambientale sull’isola. Una volta rifocillati, dopo il pranzo al sacco scenderemo verso il Porto, destinazione finale della Passeggiata, dove alle ore 18:00, alla Caletta Molo Musco a Ponza Porto con ingresso libero, andrà in scena lo spettacolo teatrale “Appunti per Un’Epica Nostra” di Matutateatro con Titta Ceccano e Roberto Caetani.
Un racconto potente e intimo, che si interroga sull’esistenza di un’epica capace di appartenere alla gente che ha abitato per secoli e secoli i Monti Lepini ed Ausoni. Storie, memorie e frammenti che uniscono la grandezza del mito alla voce della terra, passando dai versi di Virgilio alle lotte contadine, dalle antiche città scomparse ai gesti eroici del Novecento. Un racconto che va oltre i confini territoriali della nostra provincia, e manifesta gli aspetti più rilevanti della cultura rurale e contadina che accomuna la nostra penisola dal nord al sud, isole comprese. Partendo da questo patrimonio comune di usi, tradizioni e costumi, l’obiettivo dell’iniziativa è creare un ponte culturale che dai Monti arriva fino alle isole della Provincia di Latina. Con voce narrante e musica dal vivo, Titta Ceccano restituisce una coralità perduta, un’eco che parla di libertà, radici e identità condivisa.
Domenica 12 aprile 2026
-ore 9:00 | Passeggiata Poetica alla scoperta dell’isola di Zannone nel Parco Nazionale del Circeo (pranzo in barca a base di prodotti tipici locali).
La Passeggiata Poetica di domenica ci porterà da un’isola all’altra dell’arcipelago grazie a Silverio che ci traghetterà con la sua barca alla scoperta di Zannone, annessa al Parco Nazionale del Circeo dal 1979 e uno dei 5 ambienti in cui è suddivisa l’area protetta. L’isola si presenta come uno scrigno di biodiversità che ne fa un inno alla Natura Selvaggia.
APPUNTAMENTI
Sport, spettacolo e solidarietà a Priverno, il 14 aprile la Partita del Cuore allo stadio Palluzzi
Sport, spettacolo e solidarietà a Priverno: martedì 14 aprile allo stadio “Antonio Palluzzi” arriva la Partita del Cuore, evento benefico il cui ricavato sarà devoluto a sostegno di progetti sociali. La manifestazione è organizzata da Associazione Pizzerie Italiane e dal Comune di Priverno e vedrà in campo sportivi, pizzaioli e personaggi dello spettacolo per una serata all’insegna della beneficenza. Il programma prenderà il via dalle 16 con una partita di calcio a 5 femminile tra la Nazionale Italiana Pizzaiole e le Forty Fighters. A seguire, il momento centrale della giornata: la sfida tra la Nazionale Italiana Olimpionici e Campioni dello Sport e la Nazionale Calcio Pizzaioli API, con la conduzione dello speaker Giuseppe Baratta. Accanto alle partite, spazio anche all’intrattenimento con spettacoli comici e musica dal vivo della tribute band 883 “Loschi Individui”, oltre alla presenza di stand gastronomici. Il ricavato dell’evento sarà devoluto alle associazioni “Ilrosacheosa” e “Associazione Insieme ODV Priverno”, con particolare attenzione ai progetti dedicati alle donne in difficoltà. La presentazione ufficiale dell’iniziativa è in programma lunedì 13 aprile alle 18 nella sala delle cerimonie del Comune, alla presenza del sindaco Anna Maria Bilancia e delle istituzioni coinvolte.
APPUNTAMENTI
Musica classica al Circolo Cittadino: Francesco Bravi e Adriano Leonardo Scapicchi in concerto
Musica classica protagonista a Latina: sabato 11 aprile alle 18 il Circolo Cittadino Sante Palumbo ospita il Concerto di Primavera con il duo pianistico formato da Francesco Bravi e Adriano Leonardo Scapicchi.
L’appuntamento rientra nel tour promosso dal CIDIM – Comitato Italiano Nazionale Musica nell’ambito del progetto LAZIOSound, sostenuto dalle Politiche Giovanili della Regione Lazio e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quella di Latina sarà una delle ultime tappe del percorso che negli ultimi mesi ha portato i due musicisti a esibirsi in Italia e all’estero. Il concerto, organizzato dalla Fondazione Campus Internazionale di Musica, segna il ritorno della collaborazione con il CIDIM. «Siamo lieti di accogliere a Latina due giovani talenti già affermati a livello internazionale», ha dichiarato la presidente Elisa Cerocchi. Il programma prevede un repertorio per pianoforte a quattro mani di grande suggestione: dall’Ouverture de Féerie tratta da Shéhérazade di Maurice Ravel, a L’apprenti sorcier di Paul Dukas, fino a Night di Fazil Say. Gran finale con la versione originale per pianoforte a quattro mani della Sacre du Printemps di Igor Stravinsky.
Formatisi all’Accademia Musicale Chigiana di Siena, Bravi e Scapicchi si sono distinti fin dagli esordi, esibendosi in importanti rassegne e festival, tra cui il Teatro Palladium di Roma. Il loro percorso internazionale li ha portati anche in Ungheria, Austria, Regno Unito, Corea del Sud e Città del Vaticano, riscuotendo sempre un’ottima accoglienza di pubblico e critica.
Il concerto è realizzato in collaborazione con COOP Art e con il supporto di importanti istituzioni musicali, tra cui l’Accademia Chigiana e la Fondazione “Incontri col Maestro” di Imola.
APPUNTAMENTI
Latina, riapre il Caffè Poeta: inaugurazione il 9 aprile in Piazza del Popolo
LATINA – Riapre a Latina il Caffè Poeta, al civico 12 di piazza del Popolo, storico punto di riferimento del centro cittadino, oggi Bistrot letterario. L’appuntamento domani, giovedì 9 aprile alle 19, dopo la completa ristrutturazione da parte della società che si è aggiudicata il bando comunale per la gestione, la Green Model, con un progetto che unisce – spiegano – “identità, cultura e sostenibilità” con l’obiettivo di “diventare un luogo aperto alla città, dedicato all’incontro, al confronto e alla condivisione di idee, con eventi pensati per coinvolgere pubblici diversi”.
“Grande attenzione è stata riservata alla sostenibilità ambientale: il locale – spiegano da Green Model – è stato completamente ristrutturato utilizzando materiali a basso impatto ambientale, mentre la gestione quotidiana sarà orientata alla riduzione degli sprechi e a un’attenta gestione dei rifiuti. Anche la proposta gastronomica segue questa direzione: il menù sarà caratterizzato dall’utilizzo di materie prime locali, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze del territorio e ridurre l’impatto legato ai trasporti. Il Caffè Poeta si trasforma inoltre in bistrot, con una cucina attiva durante tutto l’arco della giornata e per tutta la settimana”.
“Il progetto di ristrutturazione è stato curato dagli architetti Fabio Gnessi e Umberto De Zardo, che hanno reinterpretato – aggiungono dalla società – gli spazi restituendo al locale elementi identitari legati alla città di Latina, in un dialogo tra memoria e contemporaneità. La ricerca formale si sviluppa attraverso una rilettura del linguaggio razionalista che caratterizza la città di Latina, reinterpretato mediante un equilibrio tra rigore geometrico e leggerezza compositiva. Allo stesso tempo, elementi fluidi e dettagli curvilinei introducono una dimensione più morbida e dinamica. Questo dialogo si riflette anche nella scelta dei materiali: accanto a quelli tipici della città di fondazione, come il travertino utilizzato nelle boiserie e negli elementi architettonici, si affiancano superfici tecniche e minimali, generando un contrasto calibrato tra tradizione e contemporaneità”.
La nuova immagine e l’intero progetto di comunicazione sono stati sviluppati invece da Factory M.
All’inaugurazione è previsto anche l’intervento della sindaca di Latina, Matilde Celentano.
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