Tornano le Passeggiate Poetiche a Ponza: tre giorni tra natura, cultura e comunità

Dal 10 al 12 aprile 2026 torna a Ponza uno degli appuntamenti culturali più suggestivi del territorio: le Passeggiate Poetiche, giunte alla quarta edizione. L’iniziativa, promossa da APS Exotique con il patrocinio del Comune di Ponza, unisce escursioni, arti performative e incontri con la comunità locale in un’esperienza immersiva e autentica. Non semplici camminate, ma veri e propri percorsi narrativi: tra sentieri, vigneti e scorci sul mare, i partecipanti scopriranno l’isola attraverso racconti, tradizioni e incontri con chi la vive ogni giorno. Un format consolidato che dal 2010 valorizza il territorio del Circeo e oggi si inserisce nel più ampio progetto DMO Dai Monti Lepini al Mare, creando un ponte culturale tra entroterra e isole. Tra i momenti più attesi, lo spettacolo teatrale “Appunti per un’Epica Nostra” di Matutateatro, in programma sabato 11 aprile al Molo Musco: un racconto intenso tra memoria rurale, musica dal vivo e identità condivisa. Il programma prevede tre giorni di attività: dalla passeggiata a Punta Incenso tra orti e vigneti, al percorso panoramico verso Punta Fieno, fino all’escursione all’isola di Zannone, nel cuore del Parco Nazionale del Circeo. Un’esperienza che intreccia natura, storia e poesia, nel segno di un turismo lento e consapevole.

PROGRAMMA

Partenza da Formia ore 9 di venerdì 10/ritorno domenica 12 da Ponza ore 16

Venerdì 10 aprile 2026

-ore 12:00 | Passeggiata Poetica a Punta Incenso tra orti, vigneti e versi bagnati dal mare

(pranzo e cena bucolici negli orti ponzesi)

Un percorso entusiasmante negli orti di Ponza e tra la macchia mediterranea fino a raggiungere Punta Incenso, tra panorami di straordinaria intensità. Durante il cammino incontreremo agricoltori ponzesi che ci racconteranno le loro storie, tramandate di generazione in generazione tra vigneti e coltivazioni eroiche su colline a picco sul mare, custodi di un patrimonio enorme di valori e tradizioni da preservare. Arrivati a Punta Incenso, in un contesto bucolico e immaginifico, attenderemo l’ora del tramonto, osservato da un punto di vista privilegiato. A condurci lungo il percorso: la guida esperta Domenico Scotti.

Sabato 11 aprile 2026

-ore 10:00 | Passeggiata Poetica a Punta Fieno con lo spettacolo finale “Appunti su un’Epica Nostra” di Matutateatro con Titta Ceccano e Roberto Caetani

La Passeggiata Poetica di sabato sarà un lungo e stimolante cammino da Santa Maria a Punta Fieno, lungo un sentiero panoramico con una vista mozzafiato su Palmarola, attraverso una macchia mediterranea di colori e profumi intensi. Raggiungeremo i vigneti del Fieno coltivati con la cura e la passione di un tempo su terrazzamenti a picco sul mare, da cui si produce un ottimo Biancolella, il vitigno di origine ischitana trapiantato sull’isola secoli fa che nel tempo ha sviluppato una forte personalità tutta ponzese. A guidarci, e a raccontarci le storie arroccate su questo versante del Monte, la nostra instancabile guida Domenico Scotti, pioniere del turismo ambientale sull’isola. Una volta rifocillati, dopo il pranzo al sacco scenderemo verso il Porto, destinazione finale della Passeggiata, dove alle ore 18:00, alla Caletta Molo Musco a Ponza Porto con ingresso libero, andrà in scena lo spettacolo teatrale “Appunti per Un’Epica Nostra” di Matutateatro con Titta Ceccano e Roberto Caetani.

Un racconto potente e intimo, che si interroga sull’esistenza di un’epica capace di appartenere alla gente che ha abitato per secoli e secoli i Monti Lepini ed Ausoni. Storie, memorie e frammenti che uniscono la grandezza del mito alla voce della terra, passando dai versi di Virgilio alle lotte contadine, dalle antiche città scomparse ai gesti eroici del Novecento. Un racconto che va oltre i confini territoriali della nostra provincia, e manifesta gli aspetti più rilevanti della cultura rurale e contadina che accomuna la nostra penisola dal nord al sud, isole comprese. Partendo da questo patrimonio comune di usi, tradizioni e costumi, l’obiettivo dell’iniziativa è creare un ponte culturale che dai Monti arriva fino alle isole della Provincia di Latina. Con voce narrante e musica dal vivo, Titta Ceccano restituisce una coralità perduta, un’eco che parla di libertà, radici e identità condivisa.

Domenica 12 aprile 2026

-ore 9:00 | Passeggiata Poetica alla scoperta dell’isola di Zannone nel Parco Nazionale del Circeo (pranzo in barca a base di prodotti tipici locali).

La Passeggiata Poetica di domenica ci porterà da un’isola all’altra dell’arcipelago grazie a Silverio che ci traghetterà con la sua barca alla scoperta di Zannone, annessa al Parco Nazionale del Circeo dal 1979 e uno dei 5 ambienti in cui è suddivisa l’area protetta. L’isola si presenta come uno scrigno di biodiversità che ne fa un inno alla Natura Selvaggia.