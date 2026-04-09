CRONACA
Tentato incendio nella notte a Scauri: nel mirino una pizzeria in via Italo Balbo
Tentato incendio nella notte a Scauri: nel mirino una pizzeria in via Italo Balbo, a pochi passi da piazza Sant’Albina. Indagini in corso da parte dei Carabinieri. La scoperta è stata fatta nella mattinata dalla proprietaria del locale, una donna di 40 anni residente a Santi Cosma e Damiano, che ha trovato la serranda con evidenti segni di bruciatura e tracce scure, compatibili con un possibile tentativo di incendio. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma dei Carabinieri di Scauri e del Nucleo Operativo e Radiomobile di Formia, che hanno avviato gli accertamenti. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme non si sarebbero propagate all’interno del locale e si sarebbero spente autonomamente nel corso della notte, senza causare danni rilevanti. L’episodio, infatti, non sarebbe stato segnalato da residenti o testimoni. Gli investigatori stanno valutando tutte le ipotesi, senza escludere alcuna pista. La titolare ha dichiarato di non aver ricevuto minacce o segnali preoccupanti. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, che potrebbero fornire elementi utili a chiarire la dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabili.
CRONACA
Via Pontina, un’altra mattinata di code e disagi per gli automobilisti
Ennesima giornata di passione sulla via Pontina per gli automobilisti in viaggio. Da questa mattina si registrano lunghe code a tratti tra Pomezia e Castel Romano in direzione Roma, a causa di un veicolo in panne. Si transita su carreggiata ridotta. In direzione Latina invece si registrano 2 km di coda per lavori di potatura degli alberi all’altezza dell’istituto agrario San Benedetto, nel territorio di Latina. Questa mattina, così come quella di ieri, è iniziata con visibilità ridotta a causa della nebbia. Disagi di sono registrati anche ieri a causa di sterpaglie a fuoco a lato della carreggiata. Iniziano già i primi incendi a ridosso della 148. Ieri due roghi a pochi metri di distanza l’uno dall’altro, hanno creato qualche disagio alla circolazione all’altezza di Campoverde, ad Aprilia. Il fumo si è levato in cielo e ha invaso la carreggiata producendo alcuni rallentamenti in strada.
CRONACA
Dà in escandescenza in caserma e al pronto soccorso: arrestato 33enne a Latina
Dà in escandescenza in caserma e poi al pronto soccorso: arrestato a Latina un uomo di 33 anni durante un controllo straordinario dei Carabinieri. L’episodio è avvenuto nell’ambito dei servizi ad “Alto Impatto” messi in campo dalla Arma dei Carabinieri per il contrasto alla criminalità e allo spaccio di droga. L’uomo, un cittadino algerino residente a Latina e già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato nel centro cittadino e trovato in possesso di un kit parodontale senza giustificazione e di una modica quantità di hashish. Portato in caserma per gli accertamenti, ha iniziato a dare in escandescenza, danneggiando gli arredi della sala d’attesa, procurandosi da solo delle lesioni e opponendo resistenza ai militari. È stato necessario l’intervento del personale sanitario del 118, che lo ha trasportato all’ospedale. Anche al pronto soccorso il 33enne ha mantenuto un comportamento violento, riuscendo a colpire a calci due infermieri, che hanno riportato lievi ferite. Arrestato in flagranza per danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e possesso ingiustificato di chiavi alterate, l’uomo è stato inizialmente posto sotto vigilanza in ospedale. Dopo l’udienza di convalida, l’autorità giudiziaria ha disposto la custodia cautelare in carcere: il 33enne è stato quindi trasferito nella casa circondariale di Latina.
CRONACA
Bivacco e occupazione abusiva di luogo pubblico: Daspo urbano a Latina
DASPO urbano a Latina: un uomo è stato allontanato dal centro cittadino per 9 mesi dopo ripetuti episodi di bivacco e occupazione abusiva di spazi pubblici. Il provvedimento è stato emesso dal Questore di Latina nell’ambito delle attività di prevenzione della Divisione Anticrimine della Polizia di Stato. Il destinatario è un cittadino di nazionalità polacca, già noto alle forze dell’ordine per comportamenti simili. Secondo quanto accertato dalla Questura e dalla Polizia Locale, l’uomo è stato più volte sorpreso in via Don Morosini mentre occupava marciapiedi e aree verdi con oggetti personali, bivaccando e impedendo la libera fruizione degli spazi pubblici. Alla luce della reiterazione delle condotte, è stato disposto il divieto di accesso e stazionamento per nove mesi in diverse zone del centro di Latina, tra cui via Don Morosini, via Pisacane, via Cairoli, via Nalin, via Todaro, la passeggiata San Pertini e piazza Dante. Il mancato rispetto del provvedimento comporterà conseguenze penali, con la possibilità di arresto fino a un anno.
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