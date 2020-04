Coronavirus, 14 nuovi casi di contagio nel territorio di Latina, 40 guariti, 373 casi totali

LATINA – Quattordici nuovi contagi da coronavirus. Il bollettino della Asl resta a due cifre, anche se in leggera flessione rispetto ai casi segnalati nelle giornate precedenti che hanno spinto a lanciare un allarme di attenzione. I casi sono stati registrati ad Aprilia, Latina (3), Fondi (2), Itri (2), Cisterna (2), Formia (1). E come è noto da alcune ore, nel reparto di Medicina Covid dell’Ospedale S.M. Goretti di Latina è deceduta un’anziana residente a Fondi. Sono dunque 373 i casi complessivi, 116 i ricoverati, 40 i guariti e 17 i decessi.

I pazienti attualmente ricoverati più gravi, intubati nella Rianimazione dell’ospedale di Latina, sono sei.

Complessivamente, sono 1.858 le persone in isolamento domiciliare mentre 3.832 persone hanno terminato il periodo di isolamento.

E dopo il caso Lazio, con i numerosi contagi registrati nelle strutture socio assistenziali delle province di Frosinone e Rieti, sono state controllate il 58% delle case di riposo e il 100% delle RSA

Torna nella nota Asl il richiamo al rispetto stringente delle regole: “Anche piccoli momenti di disattenzione possono determinare un rilancio della diffusione del Covid-19, pertanto si raccomanda ai cittadini di tutta la provincia di rispettare rigorosamente le disposizioni ministeriali”, vi si legge.