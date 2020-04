Coronavirus, i contagi sfiorano quota 400, altri sei casi a Fondi

LATINA – Sfiora quota 400 il numero dei contagi in provincia di Latina. Nel bollettino di mercoledì vengono segnalati 14 nuovi casi positivi, di cui 10 trattati a domicilio. Nuova impennata di Fondi con 6 casi, seguita da Latina (2),Gaeta (2), Minturno (2), Formia (1), Aprilia (1). Il totale dei casi dall’inizio dell’epidemia è di 392, 117 dei quali ospedalizzati. Si registra anche un guarito in più: 41 in tutto.

Aumentano i pazienti gravi ricoverati in terapia intensiva che sono sette. Scendono le persone in isolamento domiciliare che sono complessivamente sono 1.784 mentre 4.178 persone hanno terminato il periodo di isolamento.

Un’altalena quella dell’ultima settimana, con una ripresa dei casi e solo un’ apparente diminuzione nella giornata di martedì. Resta la prescrizione di restare a casa e mantenere il distanziamento sociale, mentre si avvicina la Pasqua e le amministrazioni locali discutono se vietare l’apertura dei supermercati sia domenica che Lunedì di Pasquetta.