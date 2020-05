Latina, Coletta ai giovani: “Siete stati bravissimi nella prima fase, ora siate responsabili”

LATINA – “Siete stati bravissimi nella prima fase, ma ricordatevi di essere responsabili anche ora. Un contagio tra un gruppo di giovani avrebbe l’effetto di trasmettersi ai familiari e solo a metà giugno potremo davvero valutare il trend epidemiologico”. Lo ha detto il sindaco di Latina Damiano Coletta rivolgendosi ai ragazzi e invitandoli ad usare la mascherina: “Nei luoghi chiusi con accesso al pubblico e negli spazi aperti quando si è vicini ad altre persone rispettando il metro di distanza. Queste regole vanno osservate insieme”.

“Lo ripeterò sempre, dobbiamo farci tutti portatori di questo messaggio, l’epidemia non appartiene al passato”, ha detto Coletta che sabato ha fatto un giro serale nella zona dei pub che era super-sorvegliata. “Il prossimo ponte lungo (del 2 giugno ) sarà un test importante per tutti noi”.

IN SPIAGGIA – Un passaggio della conferenza stampa serale è stato dedicato anche a ricordare le norme in spiaggia quando venerdì comincerà ufficialmente la stagione balneare con la riapertura degli stabilimenti. Per le spiagge libere il Comune pensa alla gestione da parte di associazioni di protezione civile: “I tempi del bando ci porteranno ad essere pronti non prima della metà giugno, ma prima di quella data non chiuderemo le spiagge libere. L’appello dunque è anche in questo caso a osservare scrupolosamente le norme di sicurezza”.