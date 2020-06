A Latina cinque giorni consecutivi senza casi di Covid-19 e aumentano i guariti

LATINA – E’ il quinto giorno consecutivo senza casi di Covid-19 a Latina e provincia. Un piccolo grande record dopo l’ultima paura a Priverno e gli ultimi due positivi legati al cluster del San Raffaele Pisana.

Le buone notizie non si fermano qui: scende ancora il numero dei contagiati positivi attivi che sono in tutto 56 contro i 60 di ieri. Di questi 35 vengono trattati a casa e quindi presentano forme gestibili a domicilio, telemonitorati a distanza, mentre in ospedale sono ricoverati 21 pazienti infettati dal virus ed è il dato minimo da quando il Goretti (la seconda settimana di marzo) è stato trasformato in ospedale Covid.

I casi totali sono fermi a 552 e nessun paziente Covid è ricoverato presso la Terapia Intensiva del Goretti.