Due nuovi positivi sono di Sezze e Minturno, ma sono ricoverati fuori provincia

LATINA – Anche oggi la Asl di Latina non registra nuovi pazienti positivi al COVID-19, ma ci sono altri due pontini che si sono ammalati, uno residente a Sezze e l’altro a Minturno). Entrambi sono stati diagnosticati presso altre Asl e sono entrambi ricoverati in ospedale. I casi salgono a 554.

NEL LAZIO – Nel Lazio oggi si registrano 16 casi positivi (ai quali si aggiungono 9 recuperi di notifiche) di cui 5 riferibili al focolaio del San Raffaele Pisana di Roma e di questi due sono tecnici del centro Rai di Saxa Rubra che sono contatti dei contatti del caso indice (un paziente del San Raffaele Pisana). A Saxa Rubra è in corso l’indagine epidemiologica e i tamponi. Il focolaio raggiunge così un totale di 104 casi positivi e 5 decessi correlati.

E’ positiva – commenta l’assessore regionale D’Amato – la stabilizzazione nelle province che registrano zero casi e zero decessi

I decessi sono stati 2 nelle ultime 24h ai quali si aggiungono 23 recuperi di notifiche per valutazione di accertamento, mentre è record dei guariti che hanno più che triplicato gli attuali positivi e sono complessivamente 5.779 unità.