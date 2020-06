La Regione Lazio fa scorta di vaccini antinfluenzali: 2,5 milioni di dosi

LATINA – La Regione Lazio fa scorta di vaccini in vista della prossima stagione autunnale quando ha imposto l’obbligatorietà per tutti gli over 65, consigliando di aderire in massa all’antinfluenzale anche agli operatori sanitari per limitare al massimo possibili criticità nell’eventualità di una seconda ondata di contagi da Covid-19.

“Ad oggi solo 9 Regioni su 21 hanno avviato le gare per le forniture delle dosi di vaccino e con orgoglio posso dire che il Lazio tra queste è la prima ad aver già concluso le procedure per circa 2,5 milioni di dosi. Il Report è uno strumento utile che ci permette di avere una fotografia della situazione e capire come le diverse regioni si stanno muovendo nella gestione dell’emergenza”, commenta l’assessore regionale Alessio D’Amato.