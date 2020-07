Covid-19, tutti in quarantena i passeggeri del bus Cotral su cui si trovava un contagiato. Due nuovi positivi

Shares

LATINA – Rispetto alla giornata di ieri, si registrano 2 nuovi casi positivi al Covid-19 emersi sempre all’interno della comunità indiana a Terracina e fanno parte di un cluster che si va circoscrivendo grazie al lavoro di tracciamento e ai controlli effettuati dalle autorità sanitarie nella comunità e tra i contatti dichiarati dai primi braccianti agricoli risultati positivi.

I casi sono arrivati oggi a 599; 518 i guariti; 44 gli attuali positivi attivi di cui 26 sono ricoverati in ospedale.

Intanto sono stati tutti rintracciati i passeggeri del bus Cotral, su cui ha viaggiato venerdì 24 luglio ( sulla tratta Priverno-Fossanova -Sabaudia) il cittadino del Bangladesh risultato positivo al Covid-19 che è stato denunciato. Sono stati individuati dalle Forze dell’Ordine, anche grazie all’utilizzo delle videocamere che si trovano a bordo del mezzo e messi in quarantena su indicazione del Servizio Igiene Pubblica dell’ASL di Latina. Si tratta di otto persone compreso l’autista, meno di quello che si era inizialmente ipotizzato. “L’occasione appare tuttavia propizia per rimarcare ulteriormente l’importanza del rispetto delle regole in materia di prevenzione da parte di tutti i cittadini, affinché – dopo mesi di sacrifici da parte di tutta la collettività – non siano resi vani gli enormi sforzi sinora posti in essere per contrastare il diffondersi dell’epidemia – dicono dalla Asl – Si raccomanda, pertanto, ai cittadini di tutta la Provincia di rispettare (e chiedere, ove necessario, di far rispettare) rigorosamente le disposizioni vigenti sulla mobilità delle persone nonché tutte le prescrizioni in materia di rispetto delle distanze, del lavaggio delle mani e del divieto di assembramento. L’unico modo per evitare la diffusione del contagio consiste nel ridurre all’essenziale i contatti sociali per tutta la durata dell’emergenza”, ribadisce l’azienda sanitaria.