Ha studiato in Cina con Intercultura, la scuola di Ningbo gli dona 2000 mascherine

LATINA – Uno studente di Latina diventa ponte tra la comunità cinese e quella italiana. Lui si chiama Francesco Pantalfini e nell’ambito di uno scambio organizzato da Intercultura nell’anno scolastico 2018-2019 ha trascorso un periodo di studio in Cina, nella scuola di Ningbo. E’ da lì che sono partite alcuni giorni fa, per arrivare a Latina, duemila mascherine chirurgiche donate alla famiglia dello studente, in segno di amicizia e di vicinanza. Un dono sùbito condiviso con l’Associazione Intercultura che ha proposto come destinazione finale la Caritas. I dispositivi di protezione, fondamentali per evitare il contagio da Covid-19 saranno dunque consegnati oggi nell’oratorio della chiesa di San Marco (alle 18,15) ai volontari che si occupano dei più bisognosi.

“Siamo particolarmente felici del dono che la scuola cinese che ha ospitato Francesco Pantalfini ha deciso di fare. L’intento, da parte dei cinesi, è quello di aiutare la comunità di Latina che sentono vicina grazie alla conoscenza di Francesco”, spiegano da Intercultura, l’associazione che esiste in Italia dal 1955 e a Latina dal 1985 e si occupa di scambi studenteschi. “La finalità degli scambi – spiegano dall’Associazione – è proprio quella di divulgare un progetto educativo che incentivi il dialogo interculturale e la conoscenza tra popoli”.