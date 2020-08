Oroscopo del giorno 09 Agosto 2020 a cura di Artemis

Shares

(21 marzo – 20 aprile)

Giove è in quadrato con Nettuno nel vostro segno e, dal punto di vista sentimentale, crea qualche ambiguità. In coppia diventerete consapevoli del divario tra la vostra visione idealizzata dell’amore e ciò che state vivendo attualmente. Attenzione: ognuno ha la sua parte di responsabilità. Single, sarete divisi tra il desiderio di vivere il grande amore e il desiderio di divertirvi. Per quanto riguarda la salute dovreste prendere in considerazione un po’ di riposo. In famiglia vi sentite a disagio e sembra che nessuno apprezzi veramente i vostri sforzi.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(21 aprile – 20 maggio)

Urano è in risonanza armonica col vostro segno. In coppia i sentimenti sono reciproci: vi sentite bene insieme e siete grati della vostra felicità. Single: state guardando il futuro in maniera molto positiva. Dal punto di vista della salute, Urano vi manda energia positiva e vi farà pensare di rinunciare ad alcuni cattivi vizi. In famiglia si annuncia una giornata calma: passate dei momenti tranquilli insieme ai vostri cari e vi sentite rilassati.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 5/5

(21 maggio – 21 giugno)

Mercurio è in risonanza armonica col vostro segno. Gli amori sperimenteranno un nuovo respiro che porterà un effetto benefico nelle coppie. Alcuni eventi illumineranno questo giorno, specialmente per coloro che hanno dei bambini. Single: è una bella giornata per i nuovi incontri. Mercurio vi guiderà sulla giusta strada. Per quanto riguarda la salute, l’influenza astrale avrà un affetto liberatorio per la mente. Avete un morale migliorato e la forma fisica ne trarrà beneficio. In famiglia passerete dei momenti felici e vi riunirete con la maggior parte dei vostri cari.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 giugno – 22 luglio)

La Luna è in congiunzione con Venere ed annuncia molta felicità sul piano sentimentale. In coppia state facendo piani per due: casa, bambini, vacanze, viaggi e vi sentite più vicini. Questa complicità vi permette di consolidare la relazione. Single: potreste conoscere una persona affascinante. Lasciatevi andare senza pensare al futuro, ne avrete tempo dopo. Dal punto di vista della salute siete in armonia con il corpo e con la mente: vi sentite rilassati e siete sognatori. In famiglia potreste decidere di intraprendere piccoli lavori che hanno aspettato a lungo: vi sentirete soddisfatti.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 5/5

(23 luglio – 22 agosto)

Marte è in risonanza armonica col vostro segno. Le coppie rafforzano l’affetto per il loro partner. Questo permetterà di stare più tempo insieme, tuttavia, per alcuni di voi, questa configurazione astrale è accompagnata da disaccordi che potrebbero trasformarsi in discussioni. Cercate di mantenere la calma. Single: siete aperti e disponibili ad un nuovo incontro. Dal punto di vista della salute beneficiate di un’energia molto importante: dovreste praticare qualche attività fisica. In famiglia, la vostra presenza è molto stimolante: sapete come proporre ai vostri cari le attività adatte.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 agosto – 22 settembre)

Nettuno è in sestile con il Sole nel vostro segno. Sentimentalmente è una giornata favorevole alle discussioni. In coppia potreste confessare al partner le cose che vi infastidiscono da qualche tempo e l’amore riemergerà più forte. Single: sarebbe il momento opportuno per dichiarare apertamente i vostri sentimenti. Per quanto riguarda la salute vi sentite meglio grazie ai cambiamenti fatti di recente: avete rinunciato alle cattive abitudini. In famiglia, gli altri vi ritengono una guida ed è il risultato delle vostre azioni.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 settembre – 22 ottobre)

La Luna è in congiunzione con Venere nel vostro segno. Sentimentalmente, si annuncia una giornata piena di momenti felici da condividere col partner. Single: molti di voi preferiranno rimanere accanto ai loro cari oggi. Dal punto di vista della salute vi sentirete abbastanza in forma, tuttavia potreste decidere di trascorrere la giornata nella comodità della vostra casa. In famiglia, se pensate ad un progetto importante, avrete tutto il sostegno e l’appoggio delle persone amate.

Amore 5/5

Salute 3/5

Denaro 5/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Giove è in quadrato con Nettuno nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia tutto va abbastanza bene: se per caso doveste affrontare argomenti sensibili, cercate di mantenere il vostro lato diplomatico. Single: non siete ancora decisi tra la vostra libertà ed il pensiero di una relazione seria. Pensateci su. Per quanto riguarda la salute, anche se sembra che niente vi sta dando fastidio, cercate di essere ragionevoli e di mettere il riposo in primo piano. In famiglia potreste decidere di allontanarvi un po’ giusto per pensare a varie soluzioni per il futuro.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Marte è in risonanza armonica col vostro segno. Dal punto di vista sentimentale, i single vivranno dei bei momenti con una persona incontrata di recente che li farà sentire speciali. In coppia vivrete la passione assoluta. Per quanto riguarda la salute, godete di buona vitalità e vorreste spendere le vostre energie con attività divertenti. In famiglia, dovreste cercare di passare più tempo con le persone care: sentono la vostra mancanza.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Venere è in risonanza armonica col vostro segno. Sentimentalmente, in coppia avete voglia di organizzare un viaggio solo per ravvivare o interrompere la routine quotidiana. Single: Venere vi aiuterà ad esprimere i vostri sentimenti e a conquistare il cuore del prescelto. Dal punto di vista della salute tutto va bene e potreste pensare di iniziare a fare qualche sport. In famiglia dovreste evitare di intrattenere conversazioni che potrebbero portarvi ad un litigio inutile. Cercate di non criticare gli altri in loro assenza.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

La Luna è in congiunzione con Venere nel vostro segno. In coppia avete raggiunto una situazione molto rassicurante e state ideando progetti validi per il futuro. Single: dovreste fare voi il prossimo passo se il prescelto sembra troppo lontano. Dal punto di vista della salute, la maggior parte di voi sarà in ottima forma. Continuate a prendervi cura di voi sia fisicamente che spiritualmente. In famiglia state pensando a fare alcuni cambiamenti: pensateci bene prima di rinunciare a quello che già avete.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 5/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Nettuno è in risonanza armonica col vostro segno. Sentimentalmente, sia per le coppie che per i single, la giornata sarà contrassegnata da una buona complicità: siete in grado di trasmettere i vostri messaggi in modo elegante per la felicità del partner o del vostro prescelto. Il vostro atteggiamento sottile vi farà guadagnare. Dal punto di vista della salute vi sentite bene, ma dovreste fare attenzione a non superare alcuni limiti. In famiglia cercate di essere un po’ più autoritari se volete che gli altri vi ascoltino.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.