Covid-19, troppi contagi a Latina e provincia: sono 60. 14 emersi a Terracina

Shares

LATINA – Sono troppi i nuovi casi di contagio da coronavirus registrati dalla Asl: 60 in tutto. I Comuni che ne hanno di più sono terracina con 14 seguita da Latina e Cisterna con 11 ciascuno. Aprilia (3), Cori (5), Fondi (1), Formia (5), Roccagorga (2), Sabaudia (2), Sermoneta (5), Sezze (1)

Non si registrano nuovi decessi.

I caso totali sono 1500, schizza sopra il 26 l’indice di prevalenza a 26,08; 792 i positivi attivi che superano i guariti ora a 699. 91 i ricoverati.

E la Regione comincia a fare pressing per ottenere provvedimenti restrittivi in grado di arginare la situazione. Il prefetto di Latina Maurizio Falco ha convocato per oggi pomeriggio nuovamente l’azienda sanitaria e i sindaci dei Comuni più colpiti, primo fra tutti il sindaco di Latina Damiano Coletta.