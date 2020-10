Covid-19, 29 nuovi positivi a Latina e provincia

Shares

LATINA – Rispetto alla giornata di ieri, si registrano 29 nuovi casi positivi, con Terracina che ne conta da sola 11. Gli altri sono ad Aprilia, con 6 legati al cluster della Clinica Città di Aprilia che ieri ha spinto ieri sera la Asl alla chiusura del pronto soccorso della struttura (il giorno prima era toccato al blocco operatorio); poi Latina con 5 casi, Cisterna di Latina con 3, Cori, Fondi, Pontinia e Sonnino con un caso ciascuna.

I casi totali sono 1529 (indice di prevalenza a 26,58). I positivi attualmente attivi sono 820 e di questi 722 vengono trattati a domicilio.

Sono già entrati in servizio i primi nuovi drive-in di Priverno e Aprilia (Asl Latina), di Pomezia (Asl Roma 6) e da questo pomeriggio entrerà in funzione anche il drive-in pediatrico del Sant’Andrea con prenotazione al numero 06.33778787. Da sabato pomeriggio entrerà in servizio il drive-in presso l’aeroporto di Guidonia (Asl Roma 5). L’obiettivo è quello di raddoppiare la rete dei drive-in, sia in modalità pedonale che con automobile, in particolar modo sulla città di Roma dove ne sono previsti almeno altri 6 nei prossimi giorni a partire dalle Asl Roma 1 e Roma 2 che sono maggiormente sotto pressione. Tutte le info sulla rete dei drive-in disponibili su SaluteLazio.it, così come tutte le info sui 65 laboratori privati autorizzati ai tamponi rapidi antigenici a tariffa concordata