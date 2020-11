Covid-19, sette morti e 122 i nuovi casi positivi a Latina e provincia

Shares

LATINA – Sette pazienti sono morti al Goretti e sono 122 i nuovi casi positivi registrati in provincia di Latina, 24 dei quali nel solo capoluogo e gli altri, in 21 comuni pontini, con Roccagorga che tra i piccoli centri ne conta da sola sette.

A Sezze i decessi hanno riguardato due uomini, uno di 57 e l’altro di 63 anni, quest’ultimo un vigile urbano molto noto nel centro lepino e domani sarà dichiarato lutto cittadino. Gli altri pazienti che non ce l’hanno fatta sono sono di Fondi, Lenola, Minturno, Priverno, e Terracina di 64, 82, 87, 89 e 91 anni.

I casi sono distribuiti – si legge nel bollettino della Asl di Latina – nei Comuni di Aprilia (15), di Castelforte (2), di Cisterna di Latina (3), di Cori (5), di Fondi (6), di Formia (9), di Latina (24), di Lenola (1), di Minturno (9), di Monte San Biagio (3), di Pontinia (6), di Prossedi (1), di Priverno (4), di Roccagorga (7), di S. Felice Circeo (1), di Sabaudia (3), di Santi Cosma e Damiano (1), di Sermoneta (6), di Sezze (5), di Sonnino (1), di Sperlonga (1) e di Terracina (9) .

I casi totali sono 5536, 4197 gli attuali positivi, mentre i ricoveri sono 174.

NEL LAZIO – Nel Lazio sono stati 2.686 i casi positivi, +207 rispetto a ieri e 49 i decessi. E sono aumentati i ricoveri nelle terapie intensive: “Non bisogna proprio in questo momento abbassare la guardia. Rimane indispensabile raffreddare la curva dei contagi e mantenere il massimo rigore nei comportamenti. Rimane alta la pressione nella rete ospedaliera che sfiora quasi i 3 mila ricoveri”, ha detto l’assessore D’Amato.

MONITORAGGIO A CASA – Parte nel Lazio una nuova centrale telefonica per effettuare il monitoraggio costante di chi si trova a casa malato di Covid. Risponde al numero verde anti-covid 800-118-800. “Ora questo servizio è relativo al Covid, in seguito punta a essere una delle forme moderne di presa in carico degli altri pazienti che hanno bisogno di medicina a distanza”, spiegano dall’assessorato alla sanità che oggi lo ha presentato. Al telefono saranno dei medici a disposizione dei cittadini. La sala operativa dell’Ares 118 che risponde è in costante contatto con i territori, le Asl, le Uscar, che possono intervenire o mandare l’ambulanza nelle situazioni più critiche.