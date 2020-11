Covid-19, anche oggi numeri alti: cinque morti e 167 i nuovi casi a Latina e provincia

Shares

LATINA – Cinque decessi e 167 i nuovi casi di Covid a Latina e provincia con Aprilia che supera nuovamente il capoluogo con 40 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Trentatré quelli registrati a Latina.

Negli altri Comuni emergono casi a Castelforte (1), Cisterna di Latina (22), Cori (7), di Fondi (6), di Formia (3), Gaeta (3), Itri (4), Lenola (1), Minturno (7), Norma (1), Pontinia (3), Ponza (1), Priverno (2), Prossedi (2), Roccagorga (4), Sabaudia (3), Santi Cosma e Damiano (5), Sermoneta (3), Sezze (6), Sperlonga (1) e Terracina (9) .

Sono stati registrati – si legge nel bollettino della Asl di Latina – i decessi di cinque pazienti, di cui due residenti nel Comune di Aprilia, due residenti nel Comune di Latina e uno nel Comune di Gaeta, rispettivamente di 75, 79, 80, 84 e 87 anni.

I casi totali sono 5415, e l’indice di prevalenza ha ormai raggiunto i 94,13; i positivi attivi sono 4110 e 176 i pazienti ricoverati.

LAVORI IN CORSO AL GORETTI – Intanto proseguono i lavori per la realizzazione di 22 posti letto nella tensostruttura esterna all’ospedale Goretti di Latina, visibile sul lato di Via Guido Reni (in foto), la cui realizzazione è stata avviata lunedì con lo scopo di per evitare le lunghe attese dei pazienti covid sulle ambulanze del 118 e la loro più celere presa in carico da parte del personale ospedaliero per la prima assistenza.

Terminato il montaggio e la realizzazione dei pannelli di cartongesso che delimitano gli spazi interni, il locale dovrà ora essere dotato di impianto di areazione, arredi e dotazioni sanitarie. Un passo deciso dalla Asl vista la forte pressione sul pronto soccorso dell’ospedale di Latina, dovuta proprio alla crescita dei contagi.