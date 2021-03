Accoglienza in famiglia per i rifugiati, partono le prime esperienze a Latina

LATINA – Il gruppo territoriale di Latina di Refugeess Welcome Latina sta per avviare le prime convivenze sul territorio. Dopo un primo momento di formazione e conoscenza, l’associazione che si è costituita da alcuni mesi sul territorio pontino ed è parte del network europeo Refugees Welcome International, si pone l’obiettivo di promuovere un “cambiamento culturale e un nuovo modello di accoglienza, basato sull’idea che l’ospitalità in famiglia sia il modo migliore per facilitare l’inclusione sociale dei rifugiati nel nostro paese e per combattere pregiudizi e paure”.

“Lavoriamo – spiegano da Refugees Welcome Latina – a livello locale con il supporto di gruppi territoriali composti da un responsabile e da un team di attiviste e attivisti, oltre che di facilitatori con competenze multidisciplinari. Grazie al loro fondamentale contributo, aiutiamo famiglie e rifugiati ad incontrarsi, conoscersi e avviare la convivenza, sostenendoli durante tutto il percorso fino al raggiungimento dell’autonomia. Contemporaneamente cerchiamo nuovi attivisti e soprattutto nuove famiglie accoglienti che hanno voglia di vivere questa esperienza e supportare rifugiati nella costruzione del loro percorso di inserimento nel nostro Paese”.

L’idea – spiegano ancora – è che l’ accoglienza in famiglia, non offra solo opportunità ai ragazzi che escono dai percorsi istituzionali e che non hanno potuto ancora raggiungere una piena autonomia di vita, ma che arricchisca senza eguali il nostro vissuto, la nostra cultura, in un’ottica di vero e proprio scambio interculturale.

PER INFO: 3491023074

Sito Web: https://refugees-welcome.it/

Facebook: https://www.facebook.com/refugeeswelcomelatina

Instagram: https://instagram.com/refugeeswelcomelatina